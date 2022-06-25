Топ-5 игроков, которые смогут заменить Дембеле в «Барселоне»

Один из вероятных кандидатов на замену Дембеле ― Франсишку Тринкау.

Согласно сообщению издания Marca, «Барселона» не хочет отпускать Тринкау до тех пор, пока не будет решена судьба Усмана Дембеле, который с большой вероятностью может покинуть команду.

Очевидно, «сине-гранатовые» видят в португальце возможную замену Дембеле. При этом у Лапорты и компании есть и другие варианты на случай, если Усман попрощается с командой:

Рафинья: «Барса» все ещё охотится за бразильцем.

Анхель Ди Мария: бывший игрок мадридского «Реала», к удивлению многих, раздумывает над переездом из Парижа в Каталонию. Однако в случае с аргентинцем «Барса» не сделает ни одного шага, пока не будет окончательно решено будущее Дембеле.

Рахим Стерлинг: англичанин ― отличный вариант для каталонцев. Стерлинг был в одном шаге от того, чтобы присоединиться к «Барсе» в прошлом году, но в итоге каталонцы приобрели Феррана Торреса за 55 миллионов евро. Теперь Стерлинг снова в поле зрения «сине-гранатовых».

Абде Эззальзули: Хави хочет внимательно изучить игру Абде во время предсезонки, прежде чем принять окончательное решение.

Как думаете, стоит ли «Барсе» отпускать Дембеле? Если да, то кто, на ваш взгляд, сумеет заменить француза?