Представители «Барселоны» встретились с агентом Гави - соглашение пока не достигнуто

Сегодня состоялась встреча между «Барселоной» и Иваном де ла Пенья, агентом Гави. Стороны не смогли договориться, хотя отношения между ними хорошие. Встреча проходила в офисе на «Камп Ноу» и длилась больше часа.

«Барселона» приготовила новое предложение по продлению контракта с кантерано, оно не было принято агентом футболиста, но стороны обоюдно работают над ним.

«Барса» хочет подписать контракт до 2027 года, футболист отказывается связывать себя с клубом на такой длительный срок. «Барса» хочет прописать отступные в размере 1 млрд евро, представитель футболиста считает эту сумму чрезмерной.

Основным противоречием сторон является то, что «Браса» считает Гави очень многообещающем, но еще продолжающим формирование игроком, что отражается на его зарплате. Агент Гави куда выше оценивает своего подопечного и хочет, чтобы его доход соответствовал статусу игрока «основы» «Барселоны» и сборной Испании.

Следующая встреча сторон состоится в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе.