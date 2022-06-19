«Кому-то нужны трофеи?» Дани Алвес не намерен заканчивать и шикарно рекламирует себя

Дани Алвес оставил шикарное послание для клубов.

«Кому-то нужны трофеи? Зовите меня», — подписал Дани Алвес фотографию себя и всех 23 трофеев, которые он выиграл в «Барселоне».

Алвес покинет «Барселону» 30 июня, когда истечет срок его контракта. Согласно слухам, бразилец хочет остаться в Европе как минимум до чемпионата мира 2022 года.

Между тем, бразильское издание UOL утверждает, что Роналдо Назарио хотел бы подписать Дани в свой клуб «Реал Вальядолид». Они вышли в Ла Лигу после того, как в прошлом сезоне заняли второе место в дивизионе Сегунда.

Кстати, главный тренер сборной Бразилии Тите намерен сохранить в команде защитника. Главное условие 61-летнего специалиста – 39-летний игрок должен найти себе новый клуб после ухода из «Барселоны».

Алвес уже вел переговоры с «Фламенго» и «Флуминенсе», но не смог договориться с ними по зарплате. Впрочем, у футболиста есть предложения от других бразильских клубов, а также из США и Ближнего Востока.

Тите заинтересован в участии Алвеса в ЧМ-2022, поскольку тот обладает огромным опытом, а также лучше всех управляет Неймаром. Защитник – единственный игрок «селесао», к чьему мнению прислушивается форвард.

Если Алвес сыграет в Катаре, то станет самым возрастным футболистом сборной Бразилии на чемпионатах мира.