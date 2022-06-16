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Как со временем менялись заявления Лапорты о Дани Алвесе

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Изначально ожидалось, что Дани Алвес подпишет новый контракт с «Барселоной».

Но со временем все изменилось – давайте восстановим хронологию заявлений Жоана Лапорты.

17 мая: «Дани выполнил поставленные задачи. Теперь есть спортивный аспект, который оценят тренеры, а потом скажут нам. У нас нет проблем с тем, чтобы оставить его подольше».

25 мая: «Хави и технический персонал решат будущее Дани Алвеса. Мы довольны атмосферой, которую он создал в раздевалке, его выступлениями и тем, как он помогает молодежи».

26 мая: «Дани Алвес? Это технические решения, которые будут приняты в ближайшее время. Мы точно планируем продлить контракт Роберто, Хави хочет, чтобы он остался».

Так что, если Лапорта здесь не врет, решение отпустить Дани Алвеса зависело только от Хави и его помощников. После того, как Роберто подписал новый контракт, босс «Барсы» решил расстаться с бразильцем.

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