«8» номер занят: «Барса» может предложить Гави выбрать свой новый номер для первой команды из шести вариантов

Гави готов подписать новый контракт с «Барселоной». RAC 1 утверждает, что о соглашении будет объявлено в ближайшее время.

Гави перешел в первую команду и может выбрать номер от 1 до 25.

Вот шесть вариантов, которые «Барса» может предложить футболисту:

«6» - Если Рики Пуч уйдет, то легендарный номер Хави достанется Гави.

«7» - Усман Дембеле может освободить номер в июне, Гави он подойдет.

«11»- Адама Траоре должен вернуться в Англию, а номер останется вакантным.

«13» - Нету скорее всего покинет «Барсу», Гави могут предложить его номер.

«16»- Гави может получить текущий номер Педри

«17» - Люк де Йонг покидает «Барслеону», Гави может играть под номером, соответствующим его возрасту.

«8» номер «Барселона» должна передать Педри, Гави его вряд ли предложат.