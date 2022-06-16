Педри унаследует «8» номер Дани Алвеса

Дани Алвес покидает «Барселону» этим летом, клуб не продлил с ним контракт. Это означает, что номер «8» будет вакантным с 1 июля.

Mundo Deportivo сообщает, что «сине-гранатовые» не станут предлагать этот номер новичкам команды, скорее всего, его унаследует Педри. Интересно, что «8» могла достаться Педри, даже если бы Дани продолжил выступать за «Барсу».

«Да, я сказал Педри, что уступил бы ему номер «8». Он говорил в интервью, что ему нравится этот номер – я пообщался с людьми в клубе, сказал, что в следующем сезоне, если они захотят, чтобы Педри играл под «8» номером, то я не против. А если я уйду, то он тем более его получит», - говорил Дани Алвес Mundo Deportivo еще в апреле.

Когда Педри только присоединился к «Барсе» под «8» номером играл Миралем Пьянич. Юному футболисту достался «16», на тот момент было мало других вариантов.

Номер «6» также является мечтой Педри, под ним играл его кумир – Андрес Иньеста.