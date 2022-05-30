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Переговоры «Барселоны» с Гави зашли в тупик

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По данным Diario AS, переговоры о контракте между «Барселоной» и «Гави» «зашли в тупик».

Предложения от клуба представителям игрока пока не поступало – хотя Жоан Лапорта недавно заявил, что агенты «на него не реагируют».

 

Кроме того, говорят, что агенты Гави недовольны высокими зарплатами новых игроков «Барсы» Франка Кессиэ и Андреаса Кристенсена. Ожидается, что оба игрока будут зарабатывать около 6,5 млн евро в сезон, что в 65 раз превышает нынешнюю зарплату Гави.

 

Решение о продлении контракта с Серджи Роберто также не понравилось представителям Гави.

 

Напомним, что Гави по-прежнему остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды. В этом сезоне 17-летний футболист забил 8 голов в 46 матчах за «Барселону».

 

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