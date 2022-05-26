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«Бавария» внимательно следит за Гави и Френки де Йонгом

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«Бавария» внимательно следит за Гави и Френки де Йонгом, сообщает Mundo.

«Бавария» считает, что они могут подписать одного из футболистов, учитывая интерс «блауграны» к Роберту Левандовски.

«Барселона» зашла в тупик с продлением контракта с Гави. Полузащитник станет свободным агентом следующим летом, и «Бавария» намерена воспользоваться ситуацией.

У «Барселоны» будет соблазн продать Гави, если игрок не подпишет новый контракт в ближайшее время.

«Блауграна» может потребовать за 17-летнего футболиста 50 миллионов евро.

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