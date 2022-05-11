Дани Алвес покинет «Барселону» этим летом

По словам Жерара Ромеро, Дани Алвес, скорее всего, покинет «Барселону» в конце сезона.

Это справедливо по отношению к Алвесу, учитывая, что в следующем году ему исполнится 40 лет!

Бразилец показал себя высочайшим профессионалом с тех пор, как вернулся в «Барселону» в январе.

На данный момент ветеран провел за «Барселону» 15 игр. Его второй этап будут с любовью вспоминать за тот удивительный удар на «Камп Ноу» против «Атлетико».

Алвес также забил 4 гола, а «Барса» достигла своей цели и попала в зону Лиги чемпионов в следующем сезоне.