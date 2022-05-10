Кто такой Марк Рока? Молодого полузащитника предложили «Барселоне» — 3 вещи, которые нужно знать

По сообщению Mundo Deportivo, «Барселоне» предложили подписать Марка Рока.
Вот что нужно знать об игроке:
Профиль
Рока — испанский полузащитник, пытающийся пробиться в немецкой лиге. Хотя ему не везет.
25-летний футболист перешел в мюнхенскую «Баварию» в 2020 году за 9 миллионов евро после того, как продемонстрировал свой талант в «Эспаньоле». Он начал свою карьеру в клубе из Барселоны в 2012 году.
Рока довольно высокий парень, ростом 1,84 м.
Лучшая позиция
Рока любит играть в центре полузащиты. Он может играть как на правом фланге полузащиты, так и в качестве опорника.
Стиль
Рока известен тем, что хорошо играет с мячом и пробивает по воротам, когда видит возможность. Он также отличный распасовщик.
В этом сезоне испанец провел всего 13 матчей за мюнхенскую «Баварию».
Судя по всему, «Бавария» заинтересована в том, чтобы вернуть его обратно в Испанию, так как у них действительно нет места для него в составе.
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