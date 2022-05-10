Кто такой Марк Рока? Молодого полузащитника предложили «Барселоне» — 3 вещи, которые нужно знать

По сообщению Mundo Deportivo, «Барселоне» предложили подписать Марка Рока.

Вот что нужно знать об игроке:

Профиль

Рока — испанский полузащитник, пытающийся пробиться в немецкой лиге. Хотя ему не везет.

25-летний футболист перешел в мюнхенскую «Баварию» в 2020 году за 9 миллионов евро после того, как продемонстрировал свой талант в «Эспаньоле». Он начал свою карьеру в клубе из Барселоны в 2012 году.

Рока довольно высокий парень, ростом 1,84 м.

Лучшая позиция

Рока любит играть в центре полузащиты. Он может играть как на правом фланге полузащиты, так и в качестве опорника.

Стиль

Рока известен тем, что хорошо играет с мячом и пробивает по воротам, когда видит возможность. Он также отличный распасовщик.

В этом сезоне испанец провел всего 13 матчей за мюнхенскую «Баварию».

Судя по всему, «Бавария» заинтересована в том, чтобы вернуть его обратно в Испанию, так как у них действительно нет места для него в составе.