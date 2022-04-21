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«Барселона» сделала первое предложение о продлении контракта с Гави — известна дата продления

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По словам испанского репортера Альфредо Мартинеса, «Барселона» впервые сделала предложение о продлении контракта с Гави.

«Блауграна» намерена обновить соглашение до конца мая.

Полузащитник был в поле зрения нескольких топ-клубов Европы, а срок его текущего контракта истекает в следующем году.

Тем не менее, Гави намерен остаться в «Барсе», несмотря на предложения, которые он получает.

Это первый полноценный сезон Гави в первой команде, и мы видели, как он провел 40 матчей за «Барсу», дважды забив и отдав шесть результативных передач.

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