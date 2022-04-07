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Мазрауи «делает окончательный выбор» между «Барсой» и «Баварией»: что это значит для Деста и Дани Алвеса

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Нуссаир Мазрауи завершает свой переход в мюнхенскую «Баварию», сообщает Фабрицио Романо.

Марокканский правый защитник выбирал между «Баварией» и «Барселоной» и сделал выбор в пользу чемпионов Бундеслиги.

24-летний футболист перейдет в немецкую команду из «Аякса» в качестве свободного агента.

Это означает, что и Серджиньо Дест и Дани Алвес могут остаться на «Камп Ноу» как минимум еще на один сезон.

Тем не менее, как сообщается, «Барселона» по-прежнему не исключает летней продажи Деста.

 Клуб может получить «значительный гонорар», поскольку в футболисте заинтересованы «Челси» и «Атлетико», сообщает Diario Sport.

 

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