Безумный слух дня: «Барселона» заинтересована в подписании Мэйсона Маунта

«Барселона» заинтересована в трансфере Мейсона Маунта, сообщает Foot Mercato.

Вот почему этот слух безумен:

Контракт полузащитника с «Челси» истекает в 2024 году, а это означает, что «Барсе» придется заплатить бешеные деньги, чтобы заполучить его сейчас.

Маунта оценивают в 75 миллионов евро, и «Челси» может потребовать еще больше, чтобы отпустить его.

Кроме того, он выпускник академии «Челси» - у него практически нет причин уезжать в чужую страну, на языке которой он не говорит.

Тем не менее, вы бы хотели видеть Маунт в «Барселоне»?