Дани Алвес рекомендует звезду «Аякса» Антони «Барсе»

Дани Алвес предложил «Барселоне» подписать нападающего «Аякса» Антони, сообщает бразильский портал UOL Esporte. Он работает, чтобы убедить клуб.

«Барса» держит Антони на примете, но признает, что его подписание будет сложнее, чем подписание Рафиньи.

Такие клубы, как «Бавария», «Ливерпуль» и другие, также проявляют интерес к футболисту. Ожидается, что бразилец покинет «Аякс» этим летом, и голландский клуб потребует за него около 40 миллионов евро.

В этом сезоне Антони сыграл 33 игры, забив 12 голов и сделав 10 голевых передач.