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Игроки «Барсы» посвятили победу в Класико Фати и Дани Алвесу

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Ансу Фати был замечен на скамейке запасных, когда «Барса» обыграла «Реал Мадрид» в Класико.

 

Следует отметить, что Фати все еще восстанавливается после травмы и в тот день не был в составе «Барселоны».

 

В раздевалке «Барселоны» разгорелись торжества после победы «блауграны» в Класико со счетом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу».

 

Прежде чем игроки «Барсы» начали танцевать, они, казалось, посвятили победу Ансу Фати, позируя с его футболкой, а также с футболкой Дани Алвеса, который сыграл свой 400й матч за «Барселону».

 

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