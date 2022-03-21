Игроки «Барсы» посвятили победу в Класико Фати и Дани Алвесу

Ансу Фати был замечен на скамейке запасных, когда «Барса» обыграла «Реал Мадрид» в Класико.

Следует отметить, что Фати все еще восстанавливается после травмы и в тот день не был в составе «Барселоны».

В раздевалке «Барселоны» разгорелись торжества после победы «блауграны» в Класико со счетом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу».

Прежде чем игроки «Барсы» начали танцевать, они, казалось, посвятили победу Ансу Фати, позируя с его футболкой, а также с футболкой Дани Алвеса, который сыграл свой 400й матч за «Барселону».