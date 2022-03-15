Некоторые представители «Барсы» против продления контракта Дани Алвеса

По сообщениям источников, несколько человек в клубе против продления соглашения с Дани Алвесом. Причины не разглашаются, но из очевидных: возраст Дани и тот факт, что «Барса» может быть перегружена правыми защитниками в будущем сезоне.

Каталонцы близки к трансферу Нуссаира Мазрауи, а также следят за Сесарем Аспиликуэтой. Кроме того, не стоит забывать о Серджиньо Десте и Оскаре Мингесе, которые и так в команде, хотя клуб и пытался избавиться от них прошлым летом.

Тем не менее, Дани Алвес не намерен сбавлять темп, несмотря на свой возраст. В текущем сезоне 38-летний бразилец отметился голом и 3 ассистами в 8 матчах за «Барсу».