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С Брейтуэйтом, но без Гави. Заявка «Барселоны» на матч с «Галатасараем»

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Завтра «Барселона» встретится с «Галатасараем» в Лиге Европы в первом матче 1\8 финала. Стала известна заявка «Барселоны» на предстоящий матч.

Главным событием стало возвращение Мартина Брэйтуэйта, который не попал в заявку на матч с «Эльче» по решению тренера.

Помимо Дани Алвеса, не участвующего в еврокубковых матчах «Барсы», в заявке отсутствует Гави из-за перебора желтых карточек. Также матч пропустят Ансу Фати, Серджи Роберто и Самуэль Умтити.

Вот заявка «Барселоны» на матч с «Галатасараем»

 

 

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