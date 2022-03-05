С Альбой, но без Брейтуэйта. Заявка «Барселоны» на матч с «Эльче»

«Барселона» опубликовала заявку на матч против «Эльче», где можно обратить внимание на голкипера филиала Лазара Царевича, который займет место Арнау Тенаса, который сегодня сыграет против «Настика» за «Барсу Б».

Рослый черногорский голкипер (195 см) уже попадал в заявку первой команды на матч в Балаидос. В текущем сезоне Царевич провел 6 матчей за «Барсу Б».

Еще одна новость в заявке – присутствие Жорди Альбы, который пропустил игру с «Атлетиком» из-за перебора желтых карточек.

Мартин Брэйтуэйт не попал в заявку по неустановленным причинам.

Травмированные Ансу Фати, Серджи Роберто, Самуэль Умтити и Алехандро Бальде продолжают восстанавливаться.

Вот заявка Хави на матч с «Эльче»: