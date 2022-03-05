Хави проливает свет на будущее Дани Алвеса

«Мы еще не говорили об этом, но я бы хотел, чтобы Дани Алвес продолжил работать с нами в следующем году. Надеюсь, мы сможем решить вопрос о его будущем в конце сезона. Он настоящий ориентир для команды, он многое привносит на поле и за его пределами», — сказал Хави во время пресс-конференции.

«В конце концов, все зависит от клуба и от игры Дани».

Текущий контракт Дани с «Барселоной» истекает в конце сезона. Marca уже сообщала, что каталонцы хотят продлить контракт с ветераном еще на один год.

Алвес вернулся в клуб еще в ноябре в качестве свободного агента. В этом сезоне он записал три результативные передачи и забил гол в шести матчах за «Барсу».