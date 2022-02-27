«Бавария» и другие клубы связываются с Гави

По сообщению Marca, несколько ведущих клубов Европы, в том числе мюнхенская «Бавария», интересовались Гави.

Однако и игрок, и его агент ясно дали понять, что приоритетом для Гави является продолжение работы в «Барселоне». Его контракт истекает в 2023 году, но клуб работает над тем, чтобы предложить ему продление.

Несмотря на то, что ему всего 17 лет, Гави уже является ключевым игроком первой команды. В этом сезоне юноша сыграл за «Барсу» 30 матчей, забив два гола и отдав результативную передачу.