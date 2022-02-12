Хави называет Гави «зверем» и говорит, над чем должен работать юноша

«Гави — настоящий зверь. Он очень хорошо прессингует, у него отличная позиция», — сказал Хави на пресс-конференции перед каталонским дерби.

«Ему все еще нужно учиться, есть тактические моменты, которые он должен улучшить, но он потрясающе талантлив, то, что он делает в 17 лет, невероятно. Тренировать его — это прекрасно».

Гави нужно быть более организованным, ему нужно находить правильные решения в нужные моменты, ему нужно лучше атаковать, знать, когда впускать вингеров внутрь и некоторые тактические моменты».

Несмотря на то, что ему всего 17 лет, Гави уже является ключевым игроком первой команды. В этом сезоне полузащитник провел 26 матчей за «Барселону», забив два гола и отдав две результативные передачи.