Похоже, Хави в «Барсе» заменит Рафа Маркес. Что известно?

Флик – мимо.

«Барса» вылетела из ЛЧ – пора сосредоточиться на поисках нового тренера: Хави точно покинет клуб в конце сезона, варианты с Юлианом Нагельсманном и Томасом Тухелем отвалились из-за финансовых проблем. Тем более Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.

Прямо сейчас главный фаворит – Рафаэль Маркес, тренер «Барсы Б».

Лапорта же хотел Флика? Да, но денег нет

По информации As, еще в феврале «Барса» обозначила приоритетный параметр – немецкий тренер с опытом на высшем уровне. Инициатором стал президент Жоан Лапорта – огромный фанат немецкой тренерской школы.

Ничего не вышло. Постепенно варианты отваливались:

● Ральф Рангник мелькал в ранних списках, но не очень хочет в Испанию;

● Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии; ● Юрген Клопп изначально казался утопией. Уходит в бессрочный отпуск; ● Томас Тухель успел разочаровать президента «Барсы». Последним из немцев оставался Ханс-Дитер Флик, но его приглашение выглядит сомнительным и слишком затратным: просит топовых игроков, которых «Барса» не может себе позволить, а еще не имеет опыта в Испании. Журналист Пол Баллу называет еще один нюанс: «Барса» не оценила отсутствие свободного владения английским и испанским языками.

И все же по информации испанских медиа, Ханси уже несколько раз посещал Барселону в поисках жилья и активно учит испанский. Он готов возглавить клуб, но все упирается в деньги.

Маркес не фаворит Лапорты. Но вариантов, похоже, нет

Лапорта понимает, что летнего усиления не выйдет. Нужен тренер, который тоже это понимает.

Единственный вариант – Рафаэль Маркес, тренер резервной команды. Но главный противник – президент, он против такого неопытного спеца. Сам мексиканец готов заменить Хави.

«Нельзя отказываться от такой возможности. У совета директоров будет время подумать над этим», – признавался Рафа в середине сезона.

Тогда «Барса» еще надеялась сохранить Хави. По информации журналиста Ивана Сан-Антонио, часть руководства разозлилась из-за дерзких слов Маркеса. «Рафа Маркес не исключается. Уже тренирует в системе, знает команду», – успокаивал Лапорта.

«Очевидно, что Рафа готовится стать тренером «Барсы». Его можно понять», – не злился Хави.

Маркес-тренер: работает два года в «Барсе Б», раскрыл Кубарси

Один из плюсов Рафы – семь лет играл в «Барсе». Попал в период Франка Райкарда и Пепа Гвардиолы и многое подчерпнул от них.

Рафаэль завершил карьеру в Мексике в 2018-м и сразу пошел за тренерской лицензией: сначала звали в мексиканский «Атлас», потом в «Барсу» до 19 лет. Но пришлось подождать – Маркес не успел закончить тренерские курсы и остался без лицензии. В 2022-м Рафа все же возглавил «Барсу Б». Позвал его Лапорта: президент уволил Хавьера Пимьенту, который провел в структуре 16 лет и хотел возглавить основной состав еще при Жозепе Бартомеу, но тот выбрал Роналда Кумана. Новый президент тоже не оценил рвение.

Маркес в первом сезоне пролез в плей-офф за выход в Сегунду, но в стыковых матчах уступил «Кастилье». Летом контракт с мексиканцем продлили еще на один год. В этом сезоне «Барса Б» снова претендует на повышение: пока второе место и всего три поражения в 2024-м.

Хотя это, конечно, не главная цель. Задача «Барсы Атлетик» – подготовка юных футболистов. А с этим Маркес неплохо справляется: именно с его подачи в главную команду попали Марк Касадо, Эктор Форт, Марк Гиу и Пау Кубарси. Кубарси признает: именно при Рафе он сделал важный ментальный рывок, который позволил попасть к Хави. Пау был главным центральным защитником «Барсы Атлетик» вместе с Микаилом Файе, еще одним мегаталантом, который уже дебютировал за сборную Сенегала.

Файе уже готов к игре за основную команду. Неужели поднимется с Маркесом?

17-летний Кубарси – новая надежда «Барсы». Что за чудо нашел Хави?

Фото: AFP /URBANANDSPORT; Nico Herbertz/Global Look Press