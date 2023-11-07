«Я шел не ради таких провалов». Гюндогана злит «Барса» изнутри

Неужели конфликт?

Внезапно, но Илкай Гюндоган не очень-то доволен «Барселоной».

Что происходит?

«Это недопустимо». Гюндоган разнес своих из-за поражения в класико

Конфликт начался после матча с «Реалом»: «Барса» вела к 68-й минуте, но проиграла, а Гюндоган, забивший первый мяч, после матча открыто раскритиковал партнеров – не оценил реакцию на обидное поражение.

«Хочу быть честным, но не переборщить. Только пришел из раздевалки. Очевидно, мы разочарованы, но после такого результата мне хотелось бы увидеть еще больше гнева и огорчения, – злился немец. – Когда мы проигрываем, должно быть больше эмоций. Когда мы понимаем, что способны стать лучше, но ошибаемся. Этой команде предстоит сделать огромный шаг вперед, иначе «Реал» и «Жирона» окончательно обойдут нас, а такие поражения будут повторяться. Это недопустимо. Я шел в «Барсу» не ради таких провалов. На мне, как на опытном игроке, тоже лежит ответственность. Мы должны быть стойкими».

По информации Mundo Deportivo, в раздевалке слова Илкая приняли позитивно, хоть и не все оценили, что их критикуют публично. Инсайдер Санти Овалле добавлял, что на следующий день Гюндоган вновь поговорил с командой, объяснил позицию и извинился за излишние эмоции.

Позже подключился спортивный директор Деку: «Все улажено. Это внутренние дела. В этом нет ничего такого. Никаких конфликтов. Все спокойно».

«Это [слова Гюндогана – Sports.ru] говорит о том, насколько он амбициозен и требователен, – объяснял Хави перед игрой с «Сосьедадом». – Мы за совершенство. Не считаем слова Илкая спорными, мы согласны с тем, что он сказал про класико. Никаких разногласий в раздевалке».

Говорят, Гюндоган разочаровывается в «Барсе». Не все нравится и жене

Инсайдер Тони Хуанмарти настаивает: Илкай все больше разочаровывается в «Барсе».

Есть несколько деталей.

● Когда Илкай только пришел из «Ман Сити», он ждал, что клуб поможет ему освоиться в новом городе: например, поучаствует в поиске жилья или транспорта. «Барса» не включилась, а Гюндоган и его жена Сара чувствовали себя «брошенными».

● Важный фактор – у Илкая родился ребенок. Он хотел побыстрее адаптироваться, но не получил поддержки. Семья не стеснялась жаловаться. В итоге «Барса» извинилась за сложившуюся ситуацию.

● Илкай нервничал, когда «Барса» не могла зарегистрировать его за два дня до старта Ла Лиги. Хотя при подписании контракта обещала, что проблем с этим не будет.

ESPN даже писал, что в контракте Илкая был пункт, по которому он мог разорвать соглашение, если бы «Барса» не зарегистрировала его до 12 августа. Успели: помогла неожиданная продажа Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Версия журналиста Хуанмарти разошлась в медиа, пришлось включаться жене:

«Мы счастливы. Мы любим людей, клуб, город – все! И не доверяем новостям, которые генерируют на основе какого-то ветра. Я была бы очень рада знать, от кого исходит эта новость».

Хуанмарти ответил: «Информация о Гюндогане верна на 1000%. Я могу ошибиться тысячи и тысячи раз, но это не тот случай. Я ручаюсь за свои слова. Близкий к игроку человек признался, что это правда, но семья Илкая вынуждена все отрицать, ведь не хочет испортить атмосферу в раздевалке».

Кстати, именно жена – основной инициатор перехода Илкая. Журналист Хави Мигель уверен, что Сара уговорила игрока уехать из Манчестера: она несколько лет дружит с семьями Роберта Левандовского и Марка-Андре тер Стегена, часто ездила к ним в Каталонию.

А ведь Илкай никогда не отличался конфликтами: Пеп Гвардиола рассказывал, что Гюндоган был важен для раздевалки «Ман Сити» в ментальном плане, а капитанская повязка стала лишь подтверждением его слов. Сам немец считает себя спокойным и неконфликтным человеком.

Но вот в «Барсе» включил вожака. Поможет?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros; Instagram/saraguendogan