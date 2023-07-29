8 комментариев

Barca Family | Все о Барселоне
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Мини-фентези перед Эль-Класико

Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Усман Дембеле Усман Дембеле
Рональд Араухо Рональд Араухо
Барселона Барселона
Хави Хави
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Педри Педри
Фран Гарсия Фран Гарсия
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Класико Класико
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Объясняем правила и выбираем свое трио.

Собирать 11 игроков достаточно утомительно, а делать это в рамках одной команды — полный абсурд. Поэтому мы нашли другое решение — выбирать всего трех игроков и соревноваться с приглашенным гостем. Разумеется, есть пара нюансов. Выбирать нужно по одному игроку из каждой линии (защита, полузащита, нападение). Пример: Пуйоль, Иньеста, Анри. Задача собрать трио так, чтобы набрать наибольшее баллов по итогу матча. Баллы начисляются согласно оценкам на сайте SofaScore. Теперь же давайте перейдем непосредственно к делу, чтобы можно было наглядно понять суть задумки. Сегодня против нас будет играть Юрий с блога La Saeta Rubia. Вот наши с ним трио и пояснения к ним:

Трио от Barca Family:

Рональд Араухо — нынешнее Класико имеет одну очень яркую индивидуальную дуэль, а именно, противостояние Араухо и Винисиуса. В прошлый раз победу праздновал бразилец, поэтому мотивация у Араухо будет запредельная. А его настрой на товарищеские матчи вы могли увидеть в прошлой игре против «Арсенала», поэтому в данном выборе сомневаться не приходится. Защитник при дуэле с нападающим всегда в более слабой позиции, но в Рональде Араухо никто не сомневается.

Педри — молодой испанец сейчас выглядит единственной самодостаточной единицей в центре поля. Гюндоган пока привыкает к новым партнерам, Гави только восстанавливается после небольшого повреждения, а Френки Де Йонг учится играть в центре поля без Бускетса. Так что расчет строго на индивидуальное мастерство Педри, потому что нынешняя полузащита «Барселоны» пока еще далека от оптимальной. Думаю в Класико все теперь будут регулярно сравнивать его и Беллингема, а так же спорить на тему того «А кто же лучше сыграл?».

Уман Дембеле — когда вокруг Усмана Дембеле начинают ползти слухи, то он заметно прибавляет в игре на поле. Сейчас все СМИ заняты историей с его возможным переходом в «ПСЖ», поэтому самое время показать свой уровень и сразиться за эмблему «Барсы» в матче с ее самым принципиальным соперником. Анчелотти изменил схему «Реала» и возможно у Усмана появится больше возможностей на фланге.

Трио от La Saeta Rubia:

Фран Гарсия — воспитанник «Мадрида» оставил прекрасное впечатление в первых двух матчах предсезонки, особенно выделяясь своим объемом работы и выносливостью. Фран без проблем покрывает всю бровку, успевая помочь команде как в обороне, так и в атаке. В предстоящем Класико последнее может особенно пригодиться, так как Хави наверняка вновь попробует сдерживать Винисиуса с помощью Араухо и подключения Франа по флангу могут помочь подопечным Анчелотти удивить соперника. В прошедшем сезоне Фран уже забивал в ворота «Барсы», почему бы не сделать это вновь?

Джуд Беллингем — звездный новичок команды находится в прекрасной форме и уже успел отличиться первым голом за свой новый клуб, поразив ворота «Манчестер Юнайтед». Беллингем играет на позиции десятки в новой схеме Анчелотти, регулярно атакуя штрафную и открываясь под забросы из глубины. Созидательные умения Джуда и его физическая мощь сулят команде Хави регулярные проблемы в зоне 14, откуда англичанин будет постоянно генерировать угрозу самого разного типа.

Винисиус Жуниор — Бразилец пока привыкает к новой схеме команды с ромбом в центре, из-за которой ему приходится регулярно смещаться в центр. Вини все еще часто получает мяч на фланге, но теперь вектор его рывков поменялся - он уходит не в ширину, а двигается с мячом ближе к центру, чтобы обыграться с Родриго и Беллингемом и попытаться прорвать оборону по центру. Участились и попытки забежать за спину центральным защитникам (так был забит гол в ворота «Милана»). Очевидно, что нас ожидает еще одна дуэль Винисиуса против Араухо и в этот раз она обещает быть еще более интересной, поскольку увеличится диапазон территории, на которой эти двое будут противостоять друг другу. Вини - самый опасный игрок в атаке «Мадрида» и именно от него, в первую очередь, все ожидают результативных действий в предстоящем матче.

Теперь осталось дождаться матча и посмотреть, кто смог набрать наибольшее количество баллов. Вы же свои варианты можете писать в комментариях и тоже соревноваться вместе с нами.

8 комментариев

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Однажды в Космосе
за хороший матч
+3
0
+3
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серёга124
как бы реал катком не прошёлся по барсе
+3
-1
+2
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stpn1503
Не шарю за Мадрид, но с составом Барсы более менее согласен.
+1
0
+1
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VaRo
Ответ Андрей Большаков
Араухо-Гюндоган-Левандовски Карвахаль-Вальверде-Родриго В обороне у Барселоны выбрать некого, Рональд бесспорно лучший, ему будет противостоять Родриго, который, по моему мнению сегодня обязан забивать. Пока у него ни одного мяча на сборах. Гюндоган и Вальверде имеют большой шанс забить, Вальверде уже отметился дублем, а Илкай должен уже понять свои идеи и задачи. Уверен, это 2 футболиста которые закончат игру с рейтингом 7,5 Карвахаль и Левандовски не особо будут пересекаться, Роберт как всегда найдет свой момент, а Дани прекрасно сыграет в обороне и будет подключаться, от него жду голевую сегодня. UPD: Классный формат, в разгаре сезона для топ матчей хотелось бы видеть его чаще
На счёт карвахаля не согласен. Уверен что отыграет замечательно, но как по мне какой нибудь Гарсия либо милиато сыграют получше
+1
0
+1
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Quy
Араухо-Гюндоган-Дембеле
Милитао-Беллингем-Родриго
0
0
0
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Ionel Cravciuc
сайт Спортс уже упал ниже плинтуса, зачем приглашать в редакцию сектантов то ?
0
0
0
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Андрей Большаков
Ответ VaRo
На счёт карвахаля не согласен. Уверен что отыграет замечательно, но как по мне какой нибудь Гарсия либо милиато сыграют получше
Брать Милитао менее выгодно потому что он центральный защитник, их всегда оценивают ниже. А у Франа будет первое эль Классико, опыт может сказаться
0
0
0
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