8 комментариев

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Объясняем правила и выбираем свое трио.

Собирать 11 игроков достаточно утомительно, а делать это в рамках одной команды — полный абсурд. Поэтому мы нашли другое решение — выбирать всего трех игроков и соревноваться с приглашенным гостем. Разумеется, есть пара нюансов. Выбирать нужно по одному игроку из каждой линии (защита, полузащита, нападение). Пример: Пуйоль, Иньеста, Анри. Задача собрать трио так, чтобы набрать наибольшее баллов по итогу матча. Баллы начисляются согласно оценкам на сайте SofaScore. Теперь же давайте перейдем непосредственно к делу, чтобы можно было наглядно понять суть задумки. Сегодня против нас будет играть Юрий с блога La Saeta Rubia. Вот наши с ним трио и пояснения к ним:

Трио от Barca Family:

Рональд Араухо — нынешнее Класико имеет одну очень яркую индивидуальную дуэль, а именно, противостояние Араухо и Винисиуса. В прошлый раз победу праздновал бразилец, поэтому мотивация у Араухо будет запредельная. А его настрой на товарищеские матчи вы могли увидеть в прошлой игре против «Арсенала», поэтому в данном выборе сомневаться не приходится. Защитник при дуэле с нападающим всегда в более слабой позиции, но в Рональде Араухо никто не сомневается.

Педри — молодой испанец сейчас выглядит единственной самодостаточной единицей в центре поля. Гюндоган пока привыкает к новым партнерам, Гави только восстанавливается после небольшого повреждения, а Френки Де Йонг учится играть в центре поля без Бускетса. Так что расчет строго на индивидуальное мастерство Педри, потому что нынешняя полузащита «Барселоны» пока еще далека от оптимальной. Думаю в Класико все теперь будут регулярно сравнивать его и Беллингема, а так же спорить на тему того «А кто же лучше сыграл?».

Уман Дембеле — когда вокруг Усмана Дембеле начинают ползти слухи, то он заметно прибавляет в игре на поле. Сейчас все СМИ заняты историей с его возможным переходом в «ПСЖ», поэтому самое время показать свой уровень и сразиться за эмблему «Барсы» в матче с ее самым принципиальным соперником. Анчелотти изменил схему «Реала» и возможно у Усмана появится больше возможностей на фланге.

Трио от La Saeta Rubia:

Фран Гарсия — воспитанник «Мадрида» оставил прекрасное впечатление в первых двух матчах предсезонки, особенно выделяясь своим объемом работы и выносливостью. Фран без проблем покрывает всю бровку, успевая помочь команде как в обороне, так и в атаке. В предстоящем Класико последнее может особенно пригодиться, так как Хави наверняка вновь попробует сдерживать Винисиуса с помощью Араухо и подключения Франа по флангу могут помочь подопечным Анчелотти удивить соперника. В прошедшем сезоне Фран уже забивал в ворота «Барсы», почему бы не сделать это вновь?

Джуд Беллингем — звездный новичок команды находится в прекрасной форме и уже успел отличиться первым голом за свой новый клуб, поразив ворота «Манчестер Юнайтед». Беллингем играет на позиции десятки в новой схеме Анчелотти, регулярно атакуя штрафную и открываясь под забросы из глубины. Созидательные умения Джуда и его физическая мощь сулят команде Хави регулярные проблемы в зоне 14, откуда англичанин будет постоянно генерировать угрозу самого разного типа.

Винисиус Жуниор — Бразилец пока привыкает к новой схеме команды с ромбом в центре, из-за которой ему приходится регулярно смещаться в центр. Вини все еще часто получает мяч на фланге, но теперь вектор его рывков поменялся - он уходит не в ширину, а двигается с мячом ближе к центру, чтобы обыграться с Родриго и Беллингемом и попытаться прорвать оборону по центру. Участились и попытки забежать за спину центральным защитникам (так был забит гол в ворота «Милана»). Очевидно, что нас ожидает еще одна дуэль Винисиуса против Араухо и в этот раз она обещает быть еще более интересной, поскольку увеличится диапазон территории, на которой эти двое будут противостоять друг другу. Вини - самый опасный игрок в атаке «Мадрида» и именно от него, в первую очередь, все ожидают результативных действий в предстоящем матче.

Теперь осталось дождаться матча и посмотреть, кто смог набрать наибольшее количество баллов. Вы же свои варианты можете писать в комментариях и тоже соревноваться вместе с нами.