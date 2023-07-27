14 комментариев

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Хави дал шанс футболистам, но не все этим шансом воспользовались.

«Барселона», по очереди, выпустила два разных состава на матч против «Арсенала», но ни один из них не оказался эффективным. О какой-то командной сыгранности говорить пока рано, поэтому для начала стоит отметить индивидуальные выступления футболистов.

Состав на первый тайм

Состав на второй тайм

Для удобства давайте сначала выделим трех худших, а затем трех лучших футболистов матча. Сегодня многие получили шанс проявить себя, но не все сумели им воспользоваться.

3 худших игрока матча с «Арсеналом»:

1. Маркос Алонсо — защитник полностью провалил игру на фланге и без шансов проиграл индивидуальную дуэль Букайо Сака. Каждый раз, когда против Алонсо выходит сильный оппонент — Маркос плывет. А ведь это первая подмена для Бальде по ходу сезона, и если с Алехандро что-то случится, то «Барселона» рискует получить огромные проблемы в матчах с топовыми соперниками.

2. Серджиньо Дест — защитник начал предсезонку с «Барсой», чтобы доказать всем, что он может стать игроком старта и остаться в команде. Однако в первой игре сложилось ощущение, что он все еще не понимает своих задач на поле. Игрок регулярно занимает неверные позиции, не может сыграться с партнерами и не показывают абсолютно никакого результата. Хави и до этого не особо доверял Десту, так что сейчас ситуация может стать еще хуже.

3. Серджи Роберто — впервые вышел на поле за «Барселону» в качестве первого капитана команды и ... сыграл на уровне Деста. 0 выигранных единоборств, 3 потери и итоговое поражение команды, лидером которой он являлся. Если в первом тайме «Арсенал» забивал через фланг Алонсо, то во втором тайме начал давить через фланг Роберто.

3 лучших игрока матча с «Арсеналом»:

1. Абде — футболист пока только пытается проявить себя, чтобы зацепиться за мизерный шанс и остаться в команде на новый сезон. В первом тайме сложно было надеяться на командную игру, поэтому Абде сам выцарапал мяч у «Арсенала», сам разогнал атаку, сам прострелил в штрафную и собственно сделал первый гол для «Барселоны». По такой игре можно было что-то решать только за счет индивидуальных действий и у футболиста это получилось.

2. Бальде — на фоне с Алонсо было несложно проявить себя, но и Алехандро смог сделать разрыв в разнице просто неприличным. Создал отличную связку с Фати на фланге, разгонял все атаки «Барселоны» и вынудил «Арсенал» сменить фланг для своей атаки. Бальде стал единственным игроком, которого Хави похвалил после матча на пресс-конференции.

Хави: «Арсенал» заслужил победу. Темп и физическая мощь были главным отличием. Мы хорошо контролировали мяч, но были слабы в обороне. Несмотря на результат, мы довольны товарищеским матчем. Алехандро Бальде провел невероятную игру».

3. Ферран Торрес — думаю не самый очевидный выбор, но главный критерий выбора на сегодня — использование полученного шанса. Ферран Торрес тренируется усерднее всех, набрал шикарную форму и сегодня вышел на непривычной позиции. Как и в ситуации с Абде — Ферран Торрес сам создал гол для команды. Подкараулил соперника, отобрал мяч, отыгрался с Дембеле и хладнокровно реализовал момент.

Пока далеко с выводами забегать не стоит. Сегодня Хави выпустил два примерно равных состава, чтобы в дальнейшем из них собрать один, но самый сильный. Болезнь огромного количества футболистов накануне и отсутствие матча с «Ювентусом» немного нарушили планы с набором темпов игры, поэтому сегодня «Барселона» выглядела вяло на фоне «Арсенала», который играет уже свой третий матч в Америке.

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