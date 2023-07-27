14 комментариев

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3 худших/лучших игрока матча «Барселона» — «Арсенал»

Барселона Барселона
Арсенал Арсенал
Хави Хави
Педри Педри
Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Серджи Роберто Серджи Роберто
Ферран Торрес Ферран Торрес
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Алекс Бальде Алекс Бальде
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Рафинья Диас Рафинья Диас
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Хави дал шанс футболистам, но не все этим шансом воспользовались.

«Барселона», по очереди, выпустила два разных состава на матч против «Арсенала», но ни один из них не оказался эффективным. О какой-то командной сыгранности говорить пока рано, поэтому для начала стоит отметить индивидуальные выступления футболистов.

Состав на первый тайм
Состав на второй тайм

Для удобства давайте сначала выделим трех худших, а затем трех лучших футболистов матча. Сегодня многие получили шанс проявить себя, но не все сумели им воспользоваться.

3 худших игрока матча с «Арсеналом»:

1. Маркос Алонсо — защитник полностью провалил игру на фланге и без шансов проиграл индивидуальную дуэль Букайо Сака. Каждый раз, когда против Алонсо выходит сильный оппонент — Маркос плывет. А ведь это первая подмена для Бальде по ходу сезона, и если с Алехандро что-то случится, то «Барселона» рискует получить огромные проблемы в матчах с топовыми соперниками.

2. Серджиньо Дест — защитник начал предсезонку с «Барсой», чтобы доказать всем, что он может стать игроком старта и остаться в команде. Однако в первой игре сложилось ощущение, что он все еще не понимает своих задач на поле. Игрок регулярно занимает неверные позиции, не может сыграться с партнерами и не показывают абсолютно никакого результата. Хави и до этого не особо доверял Десту, так что сейчас ситуация может стать еще хуже.

3. Серджи Роберто — впервые вышел на поле за «Барселону» в качестве первого капитана команды и ... сыграл на уровне Деста. 0 выигранных единоборств, 3 потери и итоговое поражение команды, лидером которой он являлся. Если в первом тайме «Арсенал» забивал через фланг Алонсо, то во втором тайме начал давить через фланг Роберто.

3 лучших игрока матча с «Арсеналом»:

1. Абде — футболист пока только пытается проявить себя, чтобы зацепиться за мизерный шанс и остаться в команде на новый сезон. В первом тайме сложно было надеяться на командную игру, поэтому Абде сам выцарапал мяч у «Арсенала», сам разогнал атаку, сам прострелил в штрафную  и собственно сделал первый гол для «Барселоны». По такой игре можно было что-то решать только за счет индивидуальных действий и у футболиста это получилось.

2. Бальде — на фоне с Алонсо было несложно проявить себя, но и Алехандро смог сделать разрыв в разнице просто неприличным. Создал отличную связку с Фати на фланге, разгонял все атаки «Барселоны» и вынудил «Арсенал» сменить фланг для своей атаки. Бальде стал единственным игроком, которого Хави похвалил после матча на пресс-конференции.

Хави: «Арсенал» заслужил победу. Темп и физическая мощь были главным отличием. Мы хорошо контролировали мяч, но были слабы в обороне. Несмотря на результат, мы довольны товарищеским матчем. Алехандро Бальде провел невероятную игру».

3. Ферран Торрес — думаю не самый очевидный выбор, но главный критерий выбора на сегодня — использование полученного шанса. Ферран Торрес тренируется усерднее всех, набрал шикарную форму и сегодня вышел на непривычной позиции. Как и в ситуации с Абде — Ферран Торрес сам создал гол для команды. Подкараулил соперника, отобрал мяч, отыгрался с Дембеле и хладнокровно реализовал момент.

Пока далеко с выводами забегать не стоит. Сегодня Хави выпустил два примерно равных состава, чтобы в дальнейшем из них собрать один, но самый сильный. Болезнь огромного количества футболистов накануне и отсутствие матча с «Ювентусом» немного нарушили планы с набором темпов игры, поэтому сегодня «Барселона» выглядела вяло на фоне «Арсенала», который играет уже свой третий матч в Америке.

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14 комментариев

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svaz
разгромно это 5-1 или 5-2, 5-3, это не разгром, это проигрышь в два мяча, с учетом, что команда после вирусника, то вполне приемлемо, да и матчи предсезонки, это вообще не показатель
+16
-1
+15
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Avazbek Rasulov
Серхи Роберто-пас назад. Вот что он представляет из себя. Нихрена он не нужен команде.
+10
0
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Серж Ск
Да, лучшие действительно Абде, Бальде, но вместо Феррана я бы включил в тройку - Рафинью.
А оборонцы судя по всему ещё на пляжах где то отдыхают, причем все, защита отработала очень плохо.
+8
-1
+7
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JecaStar 031427
Если Торрес и вправду набрал форму,то надеемся на реабилитацию в Барселоне после прошлого сезона,ведь начинал он очень ярко и мощно
+5
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Даниил Залесов
Да, Бальде мастер создания разрывов в разнице
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Abdul Aziz
разгромно? Автор,что куришь?
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& Co1366
Первая игра, да ещё после болезней - трудно судить об игре. Посмотрим следующие игры - должны быть лучше.
+1
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+1
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FanRocstar
Интересно, какой счёт был, если бы Лангле играл, тут кто в лес, кто по дрова.
+1
0
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AAgha
В каждом из таймов играл только один защитник. В первом тайме это был Арауйо, во втрором - Бальде.
+1
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Виталий Ушаков
а с каких пор разница в 2 мяча — разгром?
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suzok
после вирусной инфекции и диареи надо восстанавливается минимум 2 недели .
И вообще Арсенал очень много фолил безнаказанно...
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Vasid Taliev
Ответ Серж Ск
Да, лучшие действительно Абде, Бальде, но вместо Феррана я бы включил в тройку - Рафинью. А оборонцы судя по всему ещё на пляжах где то отдыхают, причем все, защита отработала очень плохо.
😅😅😅загарают
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Bob Ganiev
Ответ Avazbek Rasulov
Серхи Роберто-пас назад. Вот что он представляет из себя. Нихрена он не нужен команде.
меня это доставало еще лет 5-6 назад. когда прям нужно обострять, он отдает пас назад. но тут вопрос в голове. его начали ставить там, где он не должен был играть изначально. тот же Семеду справлялся на той позиции как в обороне так и в нападении на порядок лучше. у Роберто еще в молодости была культура паса уровня Барсы, получился бы крепкий ПЗ.
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Юра Арутюнов
Ответ Avazbek Rasulov
Серхи Роберто-пас назад. Вот что он представляет из себя. Нихрена он не нужен команде.
полностью поддерживаю 🤝
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