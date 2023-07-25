11 комментариев

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Из всех молодых новичков выделяют именно его.

Кто такой это Фермин Лопес и откуда он взялся? История довольно типичная для всех воспитанников Ла Масии: родился в небольшом городке Испании, пошел в местную футбольную школу, попал на радар «Барселоны» и отправился тренироваться в Каталонию с другими талантами. Если смотреть детальнее, то история немного напоминает карьеру другого таланта, играющего в основном составе «Барселоны» — Гави. Родной город Фермина Лопеса — Эль-Кампильо, который находится в Андалусии, а значит при достижении определенного уровня тебе откроется сразу несколько академий: «Бетис», «Севилья», «Малага» и даже «Альмерия». Наш герой решил выбрал бело-зеленые цвета «Бетиса» и не прогадал.

Там он провел 4 года и по итогам каждого сезона становился лучшим бомбардиром команды. Скауты «Барселоны» следили за игроком и хотели сделать ему финальный просмотр на знаменитом молодежном турнире La Liga Promises. Однако из-за болезни Фермин Лопес пропустил турнир. Тем не менее, «Барселона» настолько была уверена в игроке, что все равно сделала ему предложение присоединиться к их академии и не ошиблась.

В первом же сезоне за «Инфантиль А» (команда до 14 лет) футболист забил более 20 голов. Двигаясь внутри молодежной структуры «Барселоны» Фермину Лопесу пришлось слегка перестраиваться. Дело в том, что в «Кадете Б» (команда до 15 лет) тогда были такие полузащитники, как Марк Касадо, Хави Симонс и ряд других, которые высоко котировались в клубе, поэтому Фермин Лопес отправился на левый фланг атаки и действовал там достаточно успешно (5 голов и 3 ассиста).

По итогу он достиг уровня «Хувениль А» (команды до 19 лет), с которой выиграл и чемпионат и кубок в сезоне 2021/22. После этого было принято решение уйти в аренду в «Линарес Депортиво». Эта команда играет в том же дивизионе, что и «Барса Атлетик», так что можно считать данный переход своего рода повышением, так как места в «Барсе Атлетик» молодому полузащитнику не нашлось, а вот в «Линаресе» он стал ключевым игроком. У него 12 голов и 4 ассиста в 37 матчах — показатель более чем достойный, при условии, что зачастую ему приходилось играть и в центре поля.

Но главное — на парня обратили внимание. Он вернулся в «Барселону» уже с небольшим бэкграундом за спиной, и Хави после нескольких тренировок забрал его с основной командой в турне по Америке.

Футболист еще даже не успел сыграть ни одного матча за главную команду «Барсы», но буквально каждый день мы видим информацию о том, как сильно тренерский штаб и команда восхищаются молодым полузащитником. Педри: «Мне очень нравится Фермин Лопес, я никогда не имел удовольствия играть с ним, но я вижу, что у него много энергии и, прежде всего, много качеств. Он может добиться успеха в клубе». Журналист Альберт Роже: «Фермин Лопес - один из молодых игроков, который удивляет в первые дни предсезонки. Испанец провел отличный год в «Линаресе» и завоевал доверие Хави, который берет его в турне по США».

Что же такого в этом футболисте, что им все так восхищаются? Как вы уже поняли из его небольшой предыстории,Фермин Лопес – полузащитник, который адаптировался к игре на левом фланге атаки. Это именно то, что сейчас ищет Хави и с чем не могут справиться Фати и Торрес. Слева на фланге у Хави Эрнандеса лучше всего проявляют себя именно полузащитники — Гави и Педри. Разумеется, одной универсальности мало, должно быть что-то еще. И здесь молодому таланту есть что предложить: скорость, отличная техника и зрелое видение поля. Нельзя судить по игроку глядя на его нарезки в ютубе, но по ним, как минимум, можно понять уровень его техники. Мяч словно приклеивается к его ногам, а движение корпуса настолько грамотные и резкие, что даже при просмотре со стороны ты не можешь понять, как он вырывается из-под опеки двоих, а то и троих футболистов соперника. Входя в штрафную площадь парень не теряется и долго не думает, он заранее оценивает ситуацию на поле и в нужный момент уже знает куда и кому нужно отдавать передачу. Он действует достаточно смело, не боится рисковать и этот риск зачастую бывает оправданным.

Можно долго описывать его сильные стороны, однако лучше предоставить футболисту возможность показать все в следующих матчах против «Арсенала», «Милана» и «Реала». Судя по всему, Хави намерен предоставить игроку такой шанс. Дальше забегать в выводах не стоит. Проблема в том, что в команде сейчас слишком много футболистов, которые могут сыграть на тех же позициях, что и Фермин Лопес. И никто из этих футболистов покидать «Барселону» пока не планирует, как бы «Барселона» ни старалась.

У Фермина Лопеса заканчивается контракт, а значит после турне по Америке «Барселона» должна будет продлить этот контракт и решить дальнейшую судьбу игрока: оставить выступать за «Барсу Атлетик» или отправить в команду более высокого уровня. Парню исполнилось 20 лет, а значит самое время принимать важные решения и запускать карьеру на полную мощность. Ждем вас в нашем телеграмм канале @BarcaFamilyyy