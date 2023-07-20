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Ситуация выглядит удивительно, но на деле все вполне нормально.

С прошлого лета «Барселона» никого так и не зарегистрировала и продолжает копить стопку с контрактами, которые все еще ждут своего часа. Но большой спешки пока нет, до официального старта сезона еще целых 3 недели, а значит можно не спешить... или нет? Давайте разберемся. 1. Рональд Араухо — контракт с уругвайским защитником был продлен еще 21 апреля 2022-го года, но спустя такой длительный промежуток времени он все еще не зарегистрирован. 2. Гави — контракт с молодым полузащитником продлили в сентябре 2022-го года, но тоже не могли долгое время зарегистрировать. Дошло все до того, что «Барселона» и Ла Лига начали разбирательство в суде, и суд даже встал на сторону «Барсы», однако процесс продолжается до сих пор. Регистрация есть, но в любой момент ее смогут отменить, так как Ла Лига все еще считает, что «Барселона» не могла зарегистрировать контракт Гави исходя из регламента турнира. 3. Маркос Алонсо — его контракт продлили в январе 2023-го и пока не зарегистрировали. 4. Серджи Роберто — его контракт продлили в марте 2023-го и пока не зарегистрировали. 5. Иньяки Пенья — его контракт продлили в мае 2023-го и пока не зарегистрировали. 6. Алехандро Бальде — контракт молодого воспитанника только продлили, но пока еще официально не объявляли. В данный момент Бальде все еще является игроком «Барсы Атлетик». 7. Ламин Ямал — молодому таланту исполнилось 16 лет, клуб договорился с ним о новом взрослом контракте, но пока еще тоже официально не объявил. Зарегистрирован он будет за «Барсу Атлетик».

В клубе сейчас есть ряд игроков, чьи контракты еще не продлены. Переговоры все еще идут, но, в случае подписания новых соглашений, этих футболистов пока не смогут зарегистрировать. 8. Арнау Тенас — не дождался нового контракта и в данный момент находится без клуба, но «Барселона» не оставляет попыток предложить ему новое соглашение, чтобы не отпускать своего молодого вратаря бесплатно. А ведь им уже интересуется даже «ПСЖ». 9. Усман Дембеле — все мы помним, как заканчивался его прошлый контракт с «Барселоной», поэтому сейчас клуб хочет решить этот вопрос заранее и не повторять прошлую скандальную историю. У Дембеле остается всего 1 год по текущему контракту. 10. Хави — главный тренер и его штаб пришли в клуб на мизерную зарплату, показали эффективность и теперь заслужили более щедрое предложение, однако клуб все еще его не предоставил, а вопрос регулярно откладывается.

А ведь летом «Барселона» подписала еще троих футболистов и разумеется никто из них пока не зарегистрирован: 11. Илкай Гюндоган. 12. Иньиго Мартинес. 13. Ориоль Ромеу

Список достаточно внушительный, но на деле все не так страшно. До старта сезона еще 3 недели (первый матч Ла Лиги стартует только 13 августа), поэтому клуб для начала хочет избавиться от лишних футболистов и затем регистрировать контракты в порядке важности. Приоритет - новички, так как они просто-напросто не смогут играть за «Барселону» в официальных матчах. Затем пойдут контракты Гави и Араухо, а так же новые контракты Бальде, Пеньи, Роберто, Алонсо и Ямала. Однако клуб держит в уме и возможность подписания еще двух футболистов до закрытия трансферного окна, а так же не забывает о срочности продления контракта Усмана Дембеле, а на все эти сделки понадобится распродать как можно больше футболистов. Вот только с этой частью у «Барселоны» пока большие проблемы. На данный момент не продан ни один игрок основной команды из тех, что выставлены на трансферный рынок.