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У «Барселоны» 13 контрактов без регистрации

Барселона Барселона
Хави Хави
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Ла Лига Ла Лига
Усман Дембеле Усман Дембеле
Рональд Араухо Рональд Араухо
Гави Гави
Иньяки Пенья Иньяки Пенья
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Алекс Бальде Алекс Бальде
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Серджи Роберто Серджи Роберто
Арнау Тенас Арнау Тенас
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Ситуация выглядит удивительно, но на деле все вполне нормально.

С прошлого лета «Барселона» никого так и не зарегистрировала и продолжает копить стопку с контрактами, которые все еще ждут своего часа. Но большой спешки пока нет, до официального старта сезона еще целых 3 недели, а значит можно не спешить... или нет? Давайте разберемся. 1. Рональд Араухо — контракт с уругвайским защитником был продлен еще 21 апреля 2022-го года, но спустя такой длительный промежуток времени он все еще не зарегистрирован. 2. Гави — контракт с молодым полузащитником продлили в сентябре 2022-го года, но тоже не могли долгое время зарегистрировать. Дошло все до того, что «Барселона» и Ла Лига начали разбирательство в суде, и суд даже встал на сторону «Барсы», однако процесс продолжается до сих пор. Регистрация есть, но в любой момент ее смогут отменить, так как Ла Лига все еще считает, что «Барселона» не могла зарегистрировать контракт Гави исходя из регламента турнира. 3. Маркос Алонсо — его контракт продлили в январе 2023-го и пока не зарегистрировали. 4. Серджи Роберто — его контракт продлили в марте 2023-го и пока не зарегистрировали. 5. Иньяки Пенья — его контракт продлили в мае 2023-го и пока не зарегистрировали. 6. Алехандро Бальде — контракт молодого воспитанника только продлили, но пока еще официально не объявляли. В данный момент Бальде все еще является игроком «Барсы Атлетик». 7. Ламин Ямал — молодому таланту исполнилось 16 лет, клуб договорился с ним о новом взрослом контракте, но пока еще тоже официально не объявил. Зарегистрирован он будет за «Барсу Атлетик».

В клубе сейчас есть ряд игроков, чьи контракты еще не продлены. Переговоры все еще идут, но, в случае подписания новых соглашений, этих футболистов пока не смогут зарегистрировать. 8. Арнау Тенас — не дождался нового контракта и в данный момент находится без клуба, но «Барселона» не оставляет попыток предложить ему новое соглашение, чтобы не отпускать своего молодого вратаря бесплатно. А ведь им уже интересуется даже «ПСЖ». 9. Усман Дембеле — все мы помним, как заканчивался его прошлый контракт с «Барселоной», поэтому сейчас клуб хочет решить этот вопрос заранее и не повторять прошлую скандальную историю. У Дембеле остается всего 1 год по текущему контракту. 10. Хави — главный тренер и его штаб пришли в клуб на мизерную зарплату, показали эффективность и теперь заслужили более щедрое предложение, однако клуб все еще его не предоставил, а вопрос регулярно откладывается.

А ведь летом «Барселона» подписала еще троих футболистов и разумеется никто из них пока не зарегистрирован: 11. Илкай Гюндоган. 12. Иньиго Мартинес. 13. Ориоль Ромеу

Список достаточно внушительный, но на деле все не так страшно. До старта сезона еще 3 недели (первый матч Ла Лиги стартует только 13 августа), поэтому клуб для начала хочет избавиться от лишних футболистов и затем регистрировать контракты в порядке важности. Приоритет - новички, так как они просто-напросто не смогут играть за «Барселону» в официальных матчах. Затем пойдут контракты Гави и Араухо, а так же новые контракты Бальде, Пеньи, Роберто, Алонсо и Ямала. Однако клуб держит в уме и возможность подписания еще двух футболистов до закрытия трансферного окна, а так же не забывает о срочности продления контракта Усмана Дембеле, а на все эти сделки понадобится распродать как можно больше футболистов. Вот только с этой частью у «Барселоны» пока большие проблемы. На данный момент не продан ни один игрок основной команды из тех, что выставлены на трансферный рынок.

4 комментария

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Aymammet Baylyyew
Нужно торопиться. Удачи кулес
+8
-1
+7
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predMBAPPE
Прижмут Тебаса и выскажет очередное интервью как он щедрый и великодушный разрешил Барсе всё на свете от себя лично от души 😎
+3
-1
+2
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