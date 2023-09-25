«МАЗ» сейчас сильнее?

Некогда непобедимый раллийный «КАМАЗ» с 19-ю титулами на «Дакаре» полтора года выступает только на российских рейдах.

Казалось бы, без мировому доминатору на домашних заездах вообще бороться не с кем, кроме своих же машин – и команда из Набережных Челнов сделает с Чемпионатом России и всеми отечественными бахами то же, что и «Ред Булл» с «Формулой-1»?

Однако на флагманском рейде России – «Шелковом Пути» – победил «МАЗ» из Минска с отрывом в 13,5 минут. Первое поражение «КАМАЗа» с 2011-го!

И на сентябрьской бахе «Симбирский Тракт» «КАМАЗ» столкнулся с теми же соперниками – и вновь уступил на финише. «Синяя армада» взяла места со второго по шестое пятью грузовиками, но первое вновь ушло «МАЗу» Сергея Вязовича.

Причем на этот раз – с преимуществом всего в 25 секунд: минский грузовик уступил на последнем спецучастке, а финишировал вообще фактически на «2,5 колесах» (собственная оценка в телеграме) после схода протекторов на шинах.

Как же «МАЗу» это удалось?

«Очень нервный был этап и нервный финиш, – рассказал Вязович. – Уже на 20-м километре мы допустили навигационную ошибку в лесном массиве и потеряли три минуты. Поняли, что статус-кво восстановлен и дальше все будет зависеть от того, сможет нас пройти Дима (Сотников) или мы сможем от него отъехать. На этом вся оставшаяся часть гонки и строилась.

Потом мы умудрились схватить превышение скорости, а это еще 10 секунд. Поняли, что нужно отъезжать от Сотникова уже не на 7 секунд, а на 17 секунд, что на скоростях 140 км/ч очень много.

Километров за 70 до финиша мы пошли в максимальную атаку. Примерно за 30-35 км слетел протектор сразу с двух колес. Мы потеряли управляемость, но все равно продолжили атаковать. Очень опасно на самом деле вели концовку, очень рискованно, но было за что рисковать.

Примерно за три-четыре километра до финиша лопнуло одно из колес, которое долгое время ехало на корде без протектора. Машина уже не могла вытягивать 140 км/ч – сколько смогли, столько и держали полный газ до финиша вообще без колеса».

Сработало: из-за пыли за «МАЗом» подобравшийся вплотную «КАМАЗ» просто не сумел атаковать.

«К сожалению, в такой ситуации невозможно ничего сделать, – пояснил победитель «Дакара» Дмитрий Сотников. – Как только пыль начинает подбиваться, встает столбом, и просто ничего не видно. Очень много было опасных уходов. По полям резать было нельзя – перед стартом сделали официальное уведомление, что за срезки полей будут серьезные штрафные санкции. Все, что могли сделать – приближаться, но не могли даже попасть в зону сигнала системы Sentinel (рейдовая GPS-система для запроса обгона для более быстрых машин – за игнор нескольких сигналов без причины могут оштрафовать – Sports.ru)».

«МАЗ», выходит, победил еще в предыдущий день, когда выиграл этап (и вообще все этапы, кроме первого) и сохранил первую стартовую позицию.

Тревожный звонок для «КАМАЗа»?

Фото: instagram.com/kamazmastersport/А. Еликов; instagram.com/mazsportauto; t.me/sportautomaz