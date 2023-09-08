Вырулил на траву и припарковался.

А вы знали, что гоночные ретромашины «Формулы-1», ГТ и заездов на выносливость не всегда уходят на бесконечную пенсию в дорогие коллекции?

Существуют настоящие исторические Гран-при, гонки и Кубки – причем не в расслабленном товарищеском режиме, а всерьез: с бывшими пилотами «Ф-1», квалификациями, обгонами, раскручиванием машин на максимум и атаками.

И старая техника не всегда выдерживает – может практически взорваться на ровном месте:

Этот страшный момент – с заезда Lavant Cup, проведенного на фестивале Goodwood Revival в честь 60-летия победы на местном треке Грэма Хилла. Для него собрали десяток разных «Феррари» класса ГТ 60-66 годов – взорвавшаяся, например, 250 GTO. Они выпускались с 62-го по 64-й, произвели только 36 экземпляров, и до нынешнего времени дожили далеко не все. Они настолько редкие и уникальные, что в 2018-м одна такая ушла на аукционе за рекордные $75 млн (4-е место на «Ле-Мане»), а вообще «Феррари» тех лет и тех серий даже выгоревшими и развалившимися покупают за миллионы долларов.

Потому спасение дорогостоящей техники на траве – нечто из разряда высшего пилотажа. Все-таки любой самый сложный современный болид можно починить и восстановить, а исторические машины в этом смысле бесценны – один удар об стену сносит огромный объем уникальной истории.

Героем оказался бывший пилот «Ф-1», а ныне комментатор Sky Sports F1 и глава Комиссии пилотом ФИА Карун Чандок!

Он отделался только расплавленным ботинком – поделился фото в Х (бывшем твиттере):

«Повезло увильнуть только с расплавленным ботинком… Что-то взорвалось, задние колеса заблокировались, и меня развернуло. Так жаль закончить гонку в машине ГТ моей мечты подобным образом!»

«Ferrari 250 GTO – одна из машин моей мечты, – уточнил после Карун для пресс-службе фестиваля в Гудвуде. – Я пощипывал себя, чтобы убедиться, что не сплю. Владелец мило и радостно предоставил мне возможность выступить, все шло весело, хоть я и не особенно догнял лидеров.

Некоторая часть моей гонки прошла в мыслях «Ну как же это круто? Я в Гудвуде на GTO! Я ехал вторым в спокойном темпе, а когда повернул на прямую из виража Lavant, услышал грохот, и задние колеса заблокировались. Я обернулся, увидел пламя и постарался безопасно съехать с трассы, чтобы на асфальт пролилось как можно меньше масла.

Разумеется, я немного потрясен, но маршалы и владелец машины меня успокоили. Ему важнее оказалось мое состояние – что я не пострадал. Он оказался очень понимающим человеком.

Вообще владельцам такой техники нужно выказывать больше уважения. Они пускают нас гоняться на машинах 60-летней давности – и они очень дорогие. Они понимают риск аварий, неприятности могут же происходить. Но хозяин этой «Феррари» сказал мне, что хочет ее отремонтировать и вновь вернуться в Гудвуд как можно скорее».

Представитель владельца тоже подтвердил: никаких обид на фестиваль и Каруна – все только рады, что системы безопасности сработали как надо и гонщик совершенно не пострадал.

«Интернет зафанатеет, – высказался представитель владельца. – Я уже сейчас вижу, можно ждать комментариев: «Ну хотя бы на ней гонялись», «это будет дорого», «слишком опасно», «чуть не взорвалась и не уничтожила Гудвуд».

Но не уничтожила же. В двигателе было отверстие, бортовой огнетушитель сработал и выполнил назначение в точности. Карун в порядке – это наша главная точка беспокойства. Мы гоняемся со знанием, что вещи ломаются.

Простыми словами, произошел отказ мотора – в гонках такое бывает, ведь каждый элемент этих моторов крайне нагружен в агрессивном режиме. Пока мы не знаем точную внутреннюю причину, но произошла поломка внутри, она пробила дыру в боковой стенке поддона, и масло пролилось на выхлоп, вызвав красочный «взрыв».

Блокировка мотора и утечка масла вынесли Каруна, а он оказался убер-мастером и сумел отъехать с трека, минимизировав урон. Ничего необычного. Никто и бровью не ведет, когда в «Ф-1» взрываются моторы. А в этих машинах – технологии 50-летней давности, и когда-нибудь какой-нибудь узел взорвется, как его ни готовь и как за ним ни ухаживай».

А как вы считаете, нужно ли гоняться на таких ценностях, или лучше поставить на постамент в гараж как памятник величию итальянского автопрома и сдувать пылинки?

Фото: youtube.com/Goodwood Road & Racing