Ностальгия и модерн
Блог

Формульные болиды выехали на автостраду под Прагой ночью – на скорости 200 км/ч. Их разыскивает полиция!

Формула-2 Формула-2
происшествия происшествия
Формула Рено
видео видео
Феррари Феррари
автомобили автомобили
Рено Рено
Авто Авто

Мощь – до 600 л.с.

Чехия – страна, где на автостраде можно встретить формальные болиды на скорости 200 км/ч – прямо в трафике с обычными машинами. Теперь – и по ночам!

«Голос Европы» сообщает: лихача теперь разыскивает пражская полиция – ведь его заметили 3 сентября в 00:30 на дороге D5.

В Чехии уже не впервые пытаются поймать владельца этих машин после проезда по обычным дорогам – в прошлом году он уже взрывал интернет видео проката по трассе D4 между Пршибрамом и Добрчижом.

Болид только выкрашен под «Феррари» Кими Райкконена из конца 00-х – Это явно не «боевой» болид – у него необычный нос и аэрообвес. Тем не менее, силуэтом и вообще структурой он похож на старую «Феррари» – скорее всего, речь о шоукаре, которые обычно собирают из нескольких старых машин и специально подгоняют под выставочные заезды.

Скорее всего, ее основали на болиде GP2 или «Формулы-Рено 3.5» – у них моторы на 600 л.с.!

Но вообще они не тоже не предназначены под езду на обычных трассах: ведь для допуска нужно получать регистрацию, проходить по требованиям к дорожному просвету, фарам и обязательной видимой зоне для установки номеров. Потому даже шоукары не пускают в трафик и используют только в закрытых зонах на заранее согласованных мероприятиях.

Как же тогда машина оказалась на чешской автостраде? Это крайне занятный кейс: вообще «гонщика» уже замечали там же в 2019-м.

Тогда полиция выехала на место сразу после публикации видео, и свидетельства очевидцев привели к местному 45-летнему энтузиасту гоночных машин (кстати, бывшему офицеру полиции). Однако он отрицал вину.

Привлечь к ответственности его (и кого-либо еще) не вышло, потому что шлем начисто скрыл лицо – эксперты постановили невозможность точно определить личность пилота из-за экипировки и низкого качества видео.

Компания-поставщик болида тоже не смогла подтвердить подозреваемого или цепочку владельцев – сослалась на утерю регистрационной книги.

Потому локальное Министерство Транспорта постановило закрыть расследование – ведь гонщику светил только штраф в 10 тысяч крон (5 тысяч евро) и лишение прав на год, а дальнейшие работы по идентификации уже выходили за пределы высшего лимита штрафа.

Теперь же болид появился на трассе вновь – и, кажется, если владельца не поймали с поличным сразу же при вылезании из кокпита, цикл просто повторится снова и снова. Идеальная дыра в законе – достаточно шлема и утерянной регистрационной книги, чтобы невозбранно и неуловимо гонять на шоукаре.

Но не обязательно: теперь на трассе рядом с псевдо- «Феррари» засветилась и машина молодежной «Формулы-Рено 2.0».

Ее в Чехии раньше не видели – вероятно, болид продали или доделали только недавно, а значит, регистрационные книги или данные по запчастям еще могли остаться. Может, теперь лихача наконец поймают?

Какова цена болида «Формулы-1»? Его можно где-то купить? Сколько стоит производство?

Ферстаппен превысил скорость на 34 км/ч на гиперкаре за $3 млн! Сдал тренер – выложил видео из салона

Миллионер выжал 417 км/ч на обычном автобане из гиперкара «Бугатти» – пролетал мимо других машин. И записал все на видео – 5 млн просмотров!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий