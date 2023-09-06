Формульные болиды выехали на автостраду под Прагой ночью – на скорости 200 км/ч. Их разыскивает полиция!
Мощь – до 600 л.с.
Чехия – страна, где на автостраде можно встретить формальные болиды на скорости 200 км/ч – прямо в трафике с обычными машинами. Теперь – и по ночам!
«Голос Европы» сообщает: лихача теперь разыскивает пражская полиция – ведь его заметили 3 сентября в 00:30 на дороге D5.
В Чехии уже не впервые пытаются поймать владельца этих машин после проезда по обычным дорогам – в прошлом году он уже взрывал интернет видео проката по трассе D4 между Пршибрамом и Добрчижом.
Болид только выкрашен под «Феррари» Кими Райкконена из конца 00-х – Это явно не «боевой» болид – у него необычный нос и аэрообвес. Тем не менее, силуэтом и вообще структурой он похож на старую «Феррари» – скорее всего, речь о шоукаре, которые обычно собирают из нескольких старых машин и специально подгоняют под выставочные заезды.
Скорее всего, ее основали на болиде GP2 или «Формулы-Рено 3.5» – у них моторы на 600 л.с.!
Но вообще они не тоже не предназначены под езду на обычных трассах: ведь для допуска нужно получать регистрацию, проходить по требованиям к дорожному просвету, фарам и обязательной видимой зоне для установки номеров. Потому даже шоукары не пускают в трафик и используют только в закрытых зонах на заранее согласованных мероприятиях.
Как же тогда машина оказалась на чешской автостраде? Это крайне занятный кейс: вообще «гонщика» уже замечали там же в 2019-м.
Тогда полиция выехала на место сразу после публикации видео, и свидетельства очевидцев привели к местному 45-летнему энтузиасту гоночных машин (кстати, бывшему офицеру полиции). Однако он отрицал вину.
Привлечь к ответственности его (и кого-либо еще) не вышло, потому что шлем начисто скрыл лицо – эксперты постановили невозможность точно определить личность пилота из-за экипировки и низкого качества видео.
Компания-поставщик болида тоже не смогла подтвердить подозреваемого или цепочку владельцев – сослалась на утерю регистрационной книги.
Потому локальное Министерство Транспорта постановило закрыть расследование – ведь гонщику светил только штраф в 10 тысяч крон (5 тысяч евро) и лишение прав на год, а дальнейшие работы по идентификации уже выходили за пределы высшего лимита штрафа.
Теперь же болид появился на трассе вновь – и, кажется, если владельца не поймали с поличным сразу же при вылезании из кокпита, цикл просто повторится снова и снова. Идеальная дыра в законе – достаточно шлема и утерянной регистрационной книги, чтобы невозбранно и неуловимо гонять на шоукаре.
Но не обязательно: теперь на трассе рядом с псевдо- «Феррари» засветилась и машина молодежной «Формулы-Рено 2.0».
Ее в Чехии раньше не видели – вероятно, болид продали или доделали только недавно, а значит, регистрационные книги или данные по запчастям еще могли остаться. Может, теперь лихача наконец поймают?
Комментарии