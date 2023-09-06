Мощь – до 600 л.с.

Чехия – страна, где на автостраде можно встретить формальные болиды на скорости 200 км/ч – прямо в трафике с обычными машинами. Теперь – и по ночам!

«Голос Европы» сообщает: лихача теперь разыскивает пражская полиция – ведь его заметили 3 сентября в 00:30 на дороге D5.

В Чехии уже не впервые пытаются поймать владельца этих машин после проезда по обычным дорогам – в прошлом году он уже взрывал интернет видео проката по трассе D4 между Пршибрамом и Добрчижом.

Болид только выкрашен под «Феррари» Кими Райкконена из конца 00-х – Это явно не «боевой» болид – у него необычный нос и аэрообвес. Тем не менее, силуэтом и вообще структурой он похож на старую «Феррари» – скорее всего, речь о шоукаре, которые обычно собирают из нескольких старых машин и специально подгоняют под выставочные заезды.

Скорее всего, ее основали на болиде GP2 или «Формулы-Рено 3.5» – у них моторы на 600 л.с.!

Но вообще они не тоже не предназначены под езду на обычных трассах: ведь для допуска нужно получать регистрацию, проходить по требованиям к дорожному просвету, фарам и обязательной видимой зоне для установки номеров. Потому даже шоукары не пускают в трафик и используют только в закрытых зонах на заранее согласованных мероприятиях.

Как же тогда машина оказалась на чешской автостраде? Это крайне занятный кейс: вообще «гонщика» уже замечали там же в 2019-м.

Тогда полиция выехала на место сразу после публикации видео, и свидетельства очевидцев привели к местному 45-летнему энтузиасту гоночных машин (кстати, бывшему офицеру полиции). Однако он отрицал вину.

Привлечь к ответственности его (и кого-либо еще) не вышло, потому что шлем начисто скрыл лицо – эксперты постановили невозможность точно определить личность пилота из-за экипировки и низкого качества видео.

Компания-поставщик болида тоже не смогла подтвердить подозреваемого или цепочку владельцев – сослалась на утерю регистрационной книги.

Потому локальное Министерство Транспорта постановило закрыть расследование – ведь гонщику светил только штраф в 10 тысяч крон (5 тысяч евро) и лишение прав на год, а дальнейшие работы по идентификации уже выходили за пределы высшего лимита штрафа.

Теперь же болид появился на трассе вновь – и, кажется, если владельца не поймали с поличным сразу же при вылезании из кокпита, цикл просто повторится снова и снова. Идеальная дыра в законе – достаточно шлема и утерянной регистрационной книги, чтобы невозбранно и неуловимо гонять на шоукаре.

Но не обязательно: теперь на трассе рядом с псевдо- «Феррари» засветилась и машина молодежной «Формулы-Рено 2.0».

Ее в Чехии раньше не видели – вероятно, болид продали или доделали только недавно, а значит, регистрационные книги или данные по запчастям еще могли остаться. Может, теперь лихача наконец поймают?