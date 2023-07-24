Новая роль Нико Росберга.

Казалось бы, в супернаучной и сверхтехнологичной «Формуле-1» просто нет и не может быть места суевериям – тут все десятки раз просчитано и обдумано.

Но… На Гран-при Бельгии в боксах «Макларена» появился очень красноречивый знак:

«Никаких селфи Росберга».

«Мы видели твои способности к сглазу, Нико Росберг» – приписала команда.

Нико – чемпион мира 2016 года, тут же завершивший гоночную карьеру. С тех пор он не соревнуется и лишь выступает экспертом – то для немецкого телеканала RTL, то для немецкого Sky Sport, то для британского Sky Sports F1.

И уже в прошлые годы по паддоку пошла шутка о «проклятии Росберга»: кого бы Нико ни хвалил в прямом эфире – на следующий день тот проваливался.

А в 2023-м ситуация даже ухудшилась: Нико начал фоткаться в гараже у команд с надеждами.

Первой на очереди стала «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии:

«Есть здесь фанаты «Феррари»?

Итог – проигрыш в квалификации, 6 и 7 места на финише (конкретно у №55 – 4-е стартовое и 6-е финишное). Причем на том отрезке чемпионата Скудерия по темпу на одном круге еще могла бороться за поул.

Следующий «пострадавший» – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» на том же Гран-при:

«Кто-то ставит на победу Фернандо сегодня? Стартует на первом ряду и близок к Пересу по темпу!»

Итог – 5 секунд штрафа за промах мимо стартовой позиции на «слоте», третье место и 20 секунд отставания.

«На самом деле хотел, чтобы Фернандо выиграл… Думаю, пора прекращать постить селфи!» – сообщил Росберг после гонки в эфире Sky Sports F1.

Но он не перестал!

Гран-при Венгрии – фотка с «Ред Булл» Макса Ферстаппена:

«Мерседес» и «Макларен» выглядят так быстро! Может, бросят вызов «Ред Булл»!

И точно: «Ред Булл» с селфи проигрывает квалификацию «Мерседесу» с отставанием 0,003 секунды.

Следующий ход – визит в боксы к бывшему напарнику: «Сегодня – вперед, «Мерседес»!

Хэмилтон финишировал четвертым, проиграв старт и Ферстаппену, и обоим «Макларенам».

«Да, это некруто, совсем, – рассуждал Росберг на Sky Sports F1. – Если во время уик-энда я выкладываю фото с пит-лейн, с машиной или чем-то таким, то этот болид выступает плохо. Мне надо быть осторожнее. Нужно нажать на кнопку «пауза». Не буду больше этим заниматься.

В субботу я запостил болид Макса, и он проиграл квалификацию, а в воскресенье я написал «вперед, «Мерседес» и выложил фото машины Льюиса, и все пошло совершенно не так».

Но «Макларен» не поверил – и знаете, почему? Судя по восхищению Нико на том же эфире, следующим же гаражом для посещения стал бы именно «оранжевый»:

«Болид «Макларена» стал настоящей силой. По ходу сезона им удалось добиться впечатляющего технического прогресса в работе с болидом. Это действительно весьма необычно, когда команда совершает такой скачок вперед по ходу сезона – с 13-го места на 2-е. Они сделали что-то невероятное…и теперь «Макларен» претендует на победу в гонке, и она уже скоро должна случиться».

Теперь «Макларен» достаточно защищен?