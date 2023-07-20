Риккардо встретили в «Ф-1» коридором: соперники, фотографы и делегаты ФИА устроили коридор на первом заезде возвращения
Дэну рады.
На Гран-при Венгрии победитель 8 Гран-при «Формулы-1» Даниэль Риккардо вернулся на стартовую решетку – в «Альфа Таури» в аренду из «Ред Булл». Просидел на отдыхе всего только 8 месяцев – с финала прошлого сезона!
И в «Формуле-1» ему рады все: смотрите, как его встречали соперники на пит-уолл, фотографы большими пальцами и делегаты ФИА, пока №3 ехал для старта первой официальной сессии после возвращения перед первой практикой:
Судя по всему, по Риккардо скучали вообще все:
А вы скучали?
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