Иногда чрезмерные амбиции приводят к невероятным курьезам – и «Мерседес» испытал это на своем примере. Автопроизводитель задолжал владельцам 275 уникальных гиперкаров AMG One c мотором как у болида «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона из 2016-го: выпуск модели анонсировали еще в 2017-м, тогда же заявили о распродаже всего тиража, а начать поставки обещали в 2019-м.

Но в итоге создание инновационного «Мерседеса» затянулось и первый реальный экземпляр выехал на дорогу только в 2022-м, Первый клиент увидел авто только в 2023-м.

Все это время инженеры «Мерседеса» работали над сложнейшей задачей – перенести технологии из «Формулы», включая актуальный мотор, мощностью 1063 л.с, в дорожный автомобиль.

Масштабность проекта удивляла даже гендиректора «Мерседеса» Ола Каллениуса. «Стоит проверить тот протокол заседания, но я уверен, что мы все были пьяны, когда согласились одобрить план», – шутил он.

Над гиперкаром с актуальным мотором «Ф-1» работали 5 лет – мешали проблемы холодного старта и оборотов

Но в «Мерседесе» все же смогли сотворить чудо и выпустить на дорогу серебряного красавца с активной аэродинамикой, разгоном до 200 км/ч за 7 секунд и максималкой в 352 км/ч.

В движение машину приводят гибридный V6 объемом 1,6 литра и четыре электромотора – чтобы она работала и в режиме электрокара. Правда, два из них – на 200 л.с. – заточили полностью под активацию турбо. Еще один – MGU-K на задней оси, и еще два мощностью по 163 л.с. – на передней оси.

Монокок сконструирован из прочного, но легкого «формульного» карбона, в него напрямую интегрированы двигатель и семиступенчатая коробка переключения передач – все по принципу шасси «из «Ф-1»

На счету AMG One уже два рекорда на легендарных трассах. В 2022-м «Мерседес» побил рекорд трассы «Нюрбургринг Нордшляйфе» за 6.35,183 секунды. Это почти на 8 секунд быстрее результата «Порше» 911 GT2 RS в модификации Manthey Racing.

В 2023-м AMG One побил рекорд «Монцы» среди дорожных машин с превосходством по времени в 11 секунд. Теперь – 1.43,902 секунды против старого достижения «Порше» 911 GT3 RS.

С доработкой машины помогал сам семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон.

Из-за этого обладателям гиперкара придется смириться с одной интересной деталью – в трековые настройки AMG One включили любимый набор установок Хэмилтона на квалификацию. Особенно актуально для пилотов «Ф-1» заинтересовавшихся моделью.

Среди покупателей: Дэвид Култхард и два бывших соперника Хэмилтона – его напарники по «Мерседесу» Валттери Боттас и Нико Росберг. У самого Льюиса таких машин две (одна для себя, а вторая в подарок отцу). И именно он стал первым человеком, получившим доставку от «Мерседеса» в январе 2023-го.

Боттас мечтал об AMG One долгие 6 лет и в июле этого года наконец смог сесть за руль своего гиперкара. Хотя он уже второй год как гоняет за «Альфа Ромео» и нахваливает лучшую управляемость мотора «Феррари»!

Тем не менее, от топового гиперкара №77, конечно, не отказался – на денек словно вновь вернулся в «Мерседес», заглянув в их салон. «Ожидание того стоило», – подписал фото Валттери.

Только посмотрите, как он был счастлив просто от мысли о владении гиперкаром:

– Что думаешь о AMG Project One? – Очень впечатляюще. Хочу попробовать купить его, но это сложно сделать.

Это правда было непросто. Ведь возможность завладеть уникальным гиперкаром была не у всех. К тому же модель выпустили ограниченным тиражом всего в 275 машин. «Вам нужно больше, чем просто деньги, чтобы заполучить один из них – персональный допуск от концерна», – сообщает комментатор на «Реддите», работавший в канадском офисе «Мерседеса».

«У нас был всего один покупатель, которому досталась машина. Вас должен был выбрать «Даймлер», а затем, если вы решитесь на покупку, нужно будет внести большой депозит и 3 миллиона канадских долларов за покупку».

С учетом заявления о распродаже всех экземпляров по предзаказу Боттас либо оформил его сразу же, либо перехватил один из «отказников» после первой волны задержек. Все-таки Валттери гонял с Хэмилтоном с 2017-го!

Не удивляйтесь синему цвету – он фирменный для машин Боттаса. Даже свою «Феррари» вместо классического алого финн покрасил в небесный – в цвет шлема.

Хоть Валттери и получил свой «Мерседес» на полгода позже Хэмилтона, зато сумел опередить чемпиона «Ф-1» Нико Росберга. Тот кастомизировал свой AMG One 5 лет назад в 2018-м, даже выпустил влог, посвященный походу в автосалон, но до сих пор не получил свою машину.

А до кого-то из покупателей машина вообще не доехала. Несколько лет ожидания и 2,6 миллиона долларов сгорели дотла прямо в автовозке. Причина неизвестна, но «Мерседес» обещал помочь в расследовании.

Сроки поставки машин и внезапный пожар – еще не все проблемы, с которыми может столкнуться владелец AMG One. Немецкое издание Auto motor und sport сообщает, что стоимость технического обслуживания машины может доходить до отметки в 850 тысяч евро. Рекомендуемая частота такого «большого» ТО – 50 000 км. Упрощенную проверку достаточно проводить один раз в год или каждые 5 000 км.

Шесть лет в очереди на машину, три миллиона долларов и сотни тысяч на заботу о ней – расплата за инновации и возможность выделяться на городских дорогах. Ну если вы вообще рискнете выкатиться на ней.

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Фото: instagram.com/valtteribottas; instagram.com/mercedesamgf1; instagram.com/georgerussell63; instagram.com/lewishamilton