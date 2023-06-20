Реакция – бесценна.

Чемпионат мира по ралли WRC приехал в Кению на традиционный Ралли Сафари – в этом году гонка празднует 70-летие. По сообщениям в кенийский прессе, редкое для Африки топовое автоспортивное событие (особенно после ухода «Дакара») привлекло внимание миллионов людей – якобы в стране берутся массовые отгулы, чтобы приехать и взглянуть на гонку.

Слухи подтвердил явившийся на старт Ралли Сафари президент Кении – 56-летний Уильям Руто: он приехал на бивуак, чтобы в честь юбилея дать ритуальный стартовый взмах. Он и рассказал, как работодатели рапортуют ему о вале отгулов.

Далее президенту решили помочь проникнуться гонкой – французский гонщик Пьер-Луи Лубе (13-е место в общем зачете) пустил его на место штурмана в свой «Форд» на 500 л.с. и первым прокатил по тестовому спецучастку.

Видео – от команды M-Sport: представления, знакомства, процедура посадки в машину, а затем...

Все попытки ответить гонщику или изменить выражение лица выразились в одном:

«Сперва я ни капли не переживал, но потом охрана президента запретила мне разгоняться за 50 км/ч, – рассказал после поездки Лубе. – Я ответил им: тогда господину Руто не понравится заезд. Взял ответственность на себя – и втопил со всей мочи.

После предупреждения охраны я понял, какая невероятная ответственность на мне лежит. И испытывал нешуточный стресс. К счастью, все прошло успешно».

«Это просто безумие! Скорость такая высокая, что я едва видел дорогу. Эти парни – настоящие профи, такие приключения – навсегда меняют жизнь. Но если бы меня спросили, повторил ли бы я этот опыт? Мммм, не уверен» – высказался после президент.

Зато у страны контракт с WRC на проведение Сафари до 2026-го. Кажется, с ралли в Кении все будет хорошо!

Фото: wrc.com