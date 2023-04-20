Кошмар из Хорватии.

Самым опасным автоспортом на планете, наверное, навсегда останется ралли – ведь там зрители постоянно стоят прямо у трека и временами выбегают под колеса. Случаются и смерти – в основном на рейдах вроде «Дакара», где появление грузовика из-за дюны труднее предугадать, а у зачетного полотна нет маршалов.

На чемпионате мира по ралли (WRC), кажется, должно быть безопаснее: трек огораживают в самых опасных местах, а главные наблюдательные зоны контролируются маршалами.

Но и это не помогает против крайне разгоряченных фанатов – например, на недавнем Ралли Хорватии один из спецучастков превратился в ринг для схватки между хорватскими и словенскими фанатами.

Они выскочили на трек, даже по нему немного повалялись, и маршалы никак не могли утянуть их обратно – не помогали даже предупреждающие крики итальянского журналиста: «Машина! Машина! Наверх!»

Всех успели утащить с трека буквально за пару минут до прыжка в кадр гоночной «Тойоты»:

Просто представьте: между этими кадрами – десяток секунд.

У маршалов WRC точно одна из самых сложных работ в мире.