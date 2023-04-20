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Фанаты дрались на трассе чемпионата мира по ралли – их разняли за пару секунд до подлета машины

чемпионат мира по ралли чемпионат мира по ралли
болельщики болельщики
Авто Авто

Кошмар из Хорватии.

Самым опасным автоспортом на планете, наверное, навсегда останется ралли – ведь там зрители постоянно стоят прямо у трека и временами выбегают под колеса. Случаются и смерти – в основном на рейдах вроде «Дакара», где появление грузовика из-за дюны труднее предугадать, а у зачетного полотна нет маршалов.

На чемпионате мира по ралли (WRC), кажется, должно быть безопаснее: трек огораживают в самых опасных местах, а главные наблюдательные зоны контролируются маршалами.

Но и это не помогает против крайне разгоряченных фанатов – например, на недавнем Ралли Хорватии один из спецучастков превратился в ринг для схватки между хорватскими и словенскими фанатами.

Они выскочили на трек, даже по нему немного повалялись, и маршалы никак не могли утянуть их обратно – не помогали даже предупреждающие крики итальянского журналиста: «Машина! Машина! Наверх!»

Всех успели утащить с трека буквально за пару минут до прыжка в кадр гоночной «Тойоты»:

Просто представьте: между этими кадрами – десяток секунд.

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