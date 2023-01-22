Бывший гонщик «Ф-1» купил личный самолет за миллион. Сам за штурвалом летит от заезда к заезду и везет жену на ланч

Обычно гонщики «Формулы-1» и других топовых серий путешествуют между заездами в домах-трейлерах (по континентам) или рейсовыми самолетами. Иногда – при наличии соответствующей зарплаты – они арендуют или покупают личные бизнес-джеты за несколько миллионов долларов. Правда, в таком случае иногда в попутчики напрашивается половина паддока – и выходят такие шедевральные снимки:

В общем, полдюжины гонщиков в замкнутом пространстве на пару часов…

Но некоторым нравится путешествовать в одиночку и самому рулить небесной машиной. Такое бывает редко, поскольку обучение пилотированию отнимает много времени (обычно уже занятного подготовкой к заездам), но иногда все получается.

Например, перед стартом нового сезона «Индикара» бывший гонщик «Ф-1» Ромен Грожан похвастался в соцсетях покупкой – двухмоторным Beechcraft Baron G58 с мощностью 530 л.с. и ценником под $925 тысяч за подержанную модель.

Может взять на борт 200 кг багажа и разогнаться до 370 км/ч.

«Больше не придется ждать в аэропортах, – прокомментировал фото 36-летний гонщик «Андретти». – Получил лицензию пилота, научился летать по приборам. Теперь пора отправиться на романтический ланч на остров Ки-Уэст с женой!»

Тут же сделано:

Жена Марион впечатлена:

«Я доверяла ему на лодке, на машине, на мотоцикле, на 24-тоннике (моторхоуме)… И теперь доверила свою жизнь еще и на самолете! Это Гастон, наш новый друг. Самый дикий опыт в жизни. Горжусь тобой, Ромен. Наш брак полон эмоций, и до конца еще далеко!»

Грожан сам готовил его к полету…

И сам посадил – примерно так:

Внутри, на самом деле, не так много места – например, вот модификация в стиле «небесное такси»:

Теперь можно быстро летать между гонками в Северной Америке без длительных выматывающих переездов в моторхоуме – следующий уровень за роскошными трейлерами!

Фото: twitter.com/rgrosjean