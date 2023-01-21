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У русского отобрали победу на Ралли Монте-Карло: за срезку шоссе на пробитом колесе ночью. Хотя так ездят все

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Ралли Монте-Карло
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Редчайший случай, когда все-таки штраф.

22 января Россия, казалось, уже праздновала первую гоночную победу года: Николай Грязин выиграл Ралли Монте-Карло в классе WRC2 чемпионата мира.

Это даже круче, чем победа в гонке «Формулы-2»: ведь в ралли менее мощная техника RC2 (у нее 300 л.с. против 500 л.с. у RC1) все равно соревнуется в тот же уик-энд на тех же спецучастках и классифицируется в общем зачете. Следовательно, в случае неудач звезд на топовых машинах (аварий, сходов или падении темпа) есть шанс не просто попасть в топ-10 и заработать пару очков для чемпионата мира, но и подняться сколь угодно выше – вплоть до подиума.

Причем класс RC2 очень конкурентен: только в Монте-Карло в нем заявилось 40 гонщиков (против десятка в топовом RC1, например). И он считается трамплином на вершину раллийного мира: все звезды начинали именно с него. Победы – особенно на сложнейших гонках вроде Монте-Карло – ценятся очень высоко.

И Грязину, казалось, это удалось – на финише он выиграл у Йохана Росселя 4,5 секунды. Вообще в течение гонки преимущество Николая достигало минуты, но затем москвич проколол колесо и просто доезжал до финиша.

А вечером команда французского экипажа PH Sport подала протест – нашла у Грязина срезку на субботнем 14-м спецучастке. Вот здесь:

Да, его проезжали ночью, судьи изучили записи бортовых камер машин, видео зрителей и постановили: срезка действительно была. Николая оштрафовали на 5 секунд и сдвинули на вторую позицию,

И вот видео нарушения:

Грязин объяснил движения машины как раз проколом переднего правого колеса: техника с другом поддавалась контролю. Менеджер его команды вообще настаивал на трудности определения положения всех четырех колес по записям (а для штрафа они все должны покинуть трек) Стюарды позволили команде предоставить видео с его машины и после изучения пришли к выводу, что срезка все-таки была.

Тем не менее, в раллийном мире все равно возникли вопросы и возмущения – поскольку в здесь довольно часто так ездят!

Например, чех Эрик Каис – один из фаворитов класса WRC2 (минута отставания от Грязина на финише):

А вот сам Россель:

Или победитель ралли Себастьян Ожье – тоже срезал, хоть и не всеми колесами:

Еще один чемпион мира Отт Тяняк спрямил по полной:

Наверное, только действующий чемпион мира Калле Рованпера проехал правильно!

Почему же тогда оштрафовали только Грязина?

Это нюансы ралли. Вообще шоссейные участки подчиняются общему Спортивному кодексу ФИА, а он в этом смысле ясен: выехал всеми колесами за пределы трека и получил преимущество – держи штраф в 5 секунд. Это верно и для «Ф-1», и для «Ф-2», и для гонок на выносливость, и для многих других серий.

Но в ралли на шоссейных отрезках бывает трудно понять, где же границы трека и как вообще следить и оценивать выполнение этого правила. Поэтому его соблюдение отдано на усмотрение гоночной дирекции и судей и фактически работает по принципу «есть протест или решающее преимущество – есть рассмотрение».

И здесь включается второй аспект: смысл подавать протест не всегда присутствует. Например, можно оштрафовать и Ожье, и Тяняка, но Себ выиграл у Рованперы 19 секунд, а Отт оторвался от преследователя на минуту.

Протесты на результаты же принимаются не позднее, чем в течение 2 часов после финиша, потому времени на пересмотр всех бортовых записей со всех спецучастков вместе с правильным оформлением бумаг не так много.

То есть если момент сразу попал в официальные или любительские нарезки, то повезло! Можно быстро оформляться и подаваться. Если же нет – выискивать часть нет смысла.

Особенно когда отрывы такие большие: ведь общее время Грязина на Ралли составило 3 часа 22 минуты 5 секунд. Представляете, как редко выпадают такие ситуации, когда на финише все решает меньше 5 секунд и ради них вообще есть смысл подавать протест?

Такое бывает 1-2 раза за год – и да, формально все по правилам. Но и раллийное сообщество обычно не слишком такое приветствует, ведь 5 секунд – это минимально возможный штраф (после предупреждения, конечно), и выискивать их на записях считается немного мелочным. Не то чтобы недостойным, но скорее в стиле «да ладно, ты серьезно?»

Однако Грязин в любом случае уже доказал: он действительно способен гонять в чемпионате мира на топовом уровне. На этом и предложил сконцентрироваться:

«Гонка не решилась на трассе, мне больше нечего комментировать. Не хочу использовать никаких клише, описывая наше понижение на второе место типа «мы вернемся сильнее», – отреагировал Николай в соцсетях. – Нет. Потому что мы уже сильны.

Достаточно сильны, чтобы сфокусироватся только на позитивных моментах – вроде невероятно профессиональной команды, трудолюбивых механиков, поддержки наших инженеров – не только профессиональной, но и человеческой.

Каждым успехом мы обязаны невероятной поддержке вокруг окружает. Отдельное спасибо моей «гравийной команде» за безупречную работу. Я наслаждался каждой секундой, которую я провел в этом раллийном звере!»

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Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Luca Barsali/Keystone Press Agency

13 комментариев

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bedLaM
Россель тоже срезал, а где ему штраф 5 секунд?
0
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rastamansky
Такие ситуации, кроме саркастической улыбки и прищура уже ничего не вызывают. Вся эта их злоба от бессилия.
+1
0
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Evgeni_Mikhalev
Странный штраф, это же ралли, можно использовать всю ширину дороги с обочиной. Поставили бы там тогда стог сена, чтобы никто не резал.
+2
0
+2
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Мишаня Кашников
Ладно хоть допустили
+4
0
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Юрий Мятлин
Поставили бы там камень, и никто бы не резал.
+3
0
+3
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Толмач
Ответ Антон
Пишут же в статье - минуту выигрывал, потом колесо проколол, и уже доезжал на чем есть
Но не пишут о штрафах других участников, а было бы интересно о них узнать,для того, чтобы не выглядело так однобоко.И еще раз добавлю, 0,6 секунды это один хороший выход из поворота.
0
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Zhenya Dzhinnikov
Ответ Антон
Пишут же в статье - минуту выигрывал, потом колесо проколол, и уже доезжал на чем есть
Не повезло проколоться, кто в этом виноват?
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Антон
Ответ Толмач
Обычная гоночная ситуация.Выигрывал бы, допустим, не 4,5 а 5,2 секунды, никто бы и не заморочился. Выигрывать нужно за явным преимуществом - тогда не будет подобных споров. Впрочем это второе место, да еще и на первом этапе. В чем вообще проблема?
Пишут же в статье - минуту выигрывал, потом колесо проколол, и уже доезжал на чем есть
+3
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Толмач
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mr.D.K
Обидно. Но, все равно приятно за успехи нашего пилота. Надеюсь, теперь редакция будет больше внимания уделять ралли.
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BeastI666I
фига себе! то есть реально скатились то национализма (пока) даже в заголовках?!
0
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ElCoronel
гравийной команде
------------------
в российской традиции или не переводят или переводят как "экипаж разведки"
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V3ttel
Впрочем, ничего нового
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