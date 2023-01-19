Парочка занималась сексом прямо на обочине трассы Ралли Монте-Карло. Их засняла бортовая камера гонщика

А заметили из-за того, насколько он вообще медленный!

В Монако с легендарного Ралли Монте-Карло стартовал новый сезон чемпионата мира WRC – и раллийный мир уже кипит!

Все благодаря одному кадру со второго еще ночного спецучастка – при просмотре повтора с бортовой камеры на машине Журдана Сертеридиса фанаты внезапно обнаружили занимающихся сексом людей. Прямо на обочине маршрута гонки!

Но погодите, предыстория еще веселее! Сертеридис – 58-летний гонщик-любитель, которого в «Ф-1» назвали бы «рента-драйвер»: просто берет внаем машину и едет в ралли за собственные деньги. От таких обычно много не ждут (мягко говоря), и результаты Журдана, как правило, нестабильные: от 30-х и 50-х на более популярных заездах с большим количеством участников (и при выборе слабой техники) до редких финишей в топ-10 на топовой технике с меньшей конкуренцией вроде Ралли Кении.

Кстати, вот он:

И в Монако Журдан снял самую мощную машину «Форда», но поехал медленнее класса WRC2 (у которого на 200 л.с. меньше мощности). Причем прилично: уступал 1,5 минуты на 20 километрах, проигрывал не самые сложные спецучастки намного сильнее остальных и вообще вызвал вопросы – например, по третьему, уже утреннему:

(И это еще до проезда следующей полусотни участников – второй худший в его классе – 9-й, в итоге Журдан закончил этот спецучасток 41-м и лишь 30 секунд выиграл у совсем слабых молодежных WRC4).

«Зачем класс WRC1, WRC2 и то быстрее!»

А ночной он проехал еще хуже – 48-м, медленнее молодежных классов WRC4 c машинами до 200 л.с.

Именно попытка понять, в чем же проблема Сертеридиса, и направила энтузиастов ралли изучать его онборды – обычно записи с камер на машинах таких пилотов смотрит разве что он сам после финиша. А здесь люди отправились за странностями – и нашли момент, который на записи обычного гонщика WRC с обычной скоростью на спецучастке выглядел бы как «промелькнуло что-то в темноте».

Более того, вероятно, именно большое отставание Журдана и вообще могло стать триггером момента: парочка решила, что все уже проехали и следующих машин можно не ждать, ведь обычно интервал между машинами – 1-3 минуты. Потому так глупо – прямо на трассе под недоумение других зрителей, которые-то знали: до конца еще далеко!

Фото: wrc.com; twitter.com/_maaartyyy_