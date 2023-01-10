В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами

Несчастные «Альпин» и «Макларен».

9 января 2023 года – первый рабочий день Фредерика Вассера на должности нового шефа «Феррари».

Француз стал шестым руководителем итальянцев за 15 лет. Это второе место в списке самых частых смен – лишь «Альпин»/«Рено»/«Лотус» меняла боссов чаще.

Как видите, главная чехарда – у нынешней «Альпин». И если сперва ее вызывала продажа команды «Лотусу» и обратный выкуп, то с 2016-го хаос вызван исключительно неразберихой в управлении: Абитебуль долго боролся за власть и пытался избежать увольнения, а затем команду отдали «Альпин», и ее СЕО Лоран Росси запустил свою перестройку.

У «Феррари» после ухода Тодта большинство увольнений или самостоятельных уходов – следствие неудач на гоночном треке и отсутствия новых титулов.

Только Марко Матиаччи был явным временщиком.

Перестановки «Макларена» – следствие изменения взаимодействия с партнерами в лице «Мерседеса», а затем «Хонды» и «Рено». Булье уходил на дне результатов после скандала с угрозой забастовки от персонала, де Ферран временно помогал перестройке, а Зайдля просто сманил проект «Ауди».

У остальных команд тоже большинство смен руководства – следствие продаж команд («Заубер», «Уильямс», Астон Мартин») либо ухода боссов на повышение (Вассер) или на пенсию (Браун).

Чаще всего меняли руководителей команды с наибольшей разницей в результатах относительно амбиций и возможностей: от «Феррари», «Макларена» и «Рено» постоянно ждут схватки за подиумы, победы и титулы, но выходит далеко не всегда.

Тем не менее, стабильность в руководстве тоже не всегда помогает: «Альфа Таури» так и не закрепилась хотя бы в середине пелотона, а техническое отставание «Уильямса» оказалось слишком сильным – теперь с ним борются новые владельцы, пожелавшие в третий раз за два года сменить босса.

Вассер же оказался человеком с опытом руководства сразу в трех командах – и здесь он №1 среди действующих боссов в «Формуле-1».

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; globallookpress.com/Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com, Sebastian Gollnow/dpa