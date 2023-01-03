Двух лидеров «Дакара» затопило по шеи – это над пустыней внезапно зарядил ливень. Гонщица рискнула жизнью ради спасения багги и рейда

Путь удачно проложили через реку.

Третий этап «Дакара» прервали на середине из-за внезапного сильного ливня: вертолеты больше не могли взлетать, а без них участникам пустынного рейда нельзя гарантировать помощь и безопасность.

Но паре гонщиков на багги не повезло больше всех: могучий дождь застал их не просто где-то на середине дистанции, но еще и посреди важного спецучастка со сложными штурманскими точками.

Например, одну из них поместили в русло пересохшей реки – обычно в ней нет воды, и даже в зимний сезон дождей ее обычно немного. Но не теперь – ливень чуть не смыл двукратного победителя «Дакара» Франсиско Чалеко Лопеса и чемпионку класса электровнедорожников Extreme E Кристину Гутьеррес, выигравших два предыдущих спецучастка.

Их вытащили только грузовиками – причем в процессе пара гонщиков оказалась буквально в паре неловких движений от смерти:

Нет, он не пытается вытащить машину в одиночку, а держит найденный в реке оторванный трос, чтобы не пришлось за ним нырять снова:

Но вышло все равно очень опасно:

(Если возникнет вопрос, почему человек с камерой никому не помогает: это профессиональный оператор «Дакара», гонщикам запрещено принимать от него подмогу, если они еще хотят продолжить рейд без оформления схода из соревновательной классификации. Только советы, дополнительная связь и моральная поддержка).

«Не знал, что в аду столько воды» – признался потом твиттеру «Дакара» искупавшийся штурман Лопеса.

Ошарашенная Кристина вышла на связь только ночью – и поделилась в соцсетях шокирующим подробностями момента, как ее чуть утопило и как она рисковала жизнью ради продолжения рейда:

«Это самый сложный этап в моей жизни. Все шло хорошо, а потом мы приехали на точку, где предполагалась маленькая пересохшая река. А лило все сильнее и сильнее… Мы с Чалеко пытались заехать на ее середину, чтобы взять точку, и тут вода хлынула внутрь машины.

За две-три минуты залило по шею. Я даже не успела подумать, чтобы вылезти или что станет хуже. Но в итоге все равно осталась внутри, чтобы продолжать газовать: ведь если бы я прекратила, то она бы увязла насмерть. И все окупилось – благодаря грузовикам.

Они вытащили нас, но в машине отказала вся электрика, а система подачи масла продержалась еще только 30 км. Пришлось еще полчаса отчищать датчики и прогревать машину. Когда мы снова поехали через дождь, мой штурман Пабло приладил веревку к дворникам и чистил лобовое каждые 10 секунд.

Надеюсь, организаторы сделают выводы и больше не допустят ситуации, когда участников может просто смыть рекой».

Чалеко Лопес потерял полтора часа на эвакуацию из реки, а вместе с ними, скорее всего, и шансы на новую победу. Он тоже вышел на связь только ночью и показал, как выглядит его багги изнутри и снаружи:

Причем остальным по сравнению с Кристиной и Чалеко просто пришлось немного нелегко:

«Я думал, что мы пробудем на спецучастке от 3 до 4 часов, но мы провели там почти 7 часов» – высказался автор рекордной серии из 12 побед на «Дакаре»-2022 Сет Кинтеро.

«Самый сложный день, который у меня был за последнее время, – признался выигравший спецучасток Остин Джонс. – Был дождь и, можно сказать, шторм, условия абсолютно сумасшедшие.

Погода была нормальная, когда мы стартовали, но мы видели облака, которых становилось все больше, так что мы поняли, что погода испортится. Кошмар начался, когда ливанул дождь. На бивуаке посмотрел видео некоторых участников – очень сочувствую этим ребятам. Когда мы поняли, что предстоит жуткая погода, постарались преодолеть все эти пересечения высохших русел как можно быстрее, чтобы там не застрять».

После третьего спеца лидировавший Чалеко отправился на 6 позицию с отставанием в 70 минут, а Кристина свалилась на 10-е с отставанием в 110 минут. Но за ночь они починились и продолжили гонку!