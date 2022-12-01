У одного гонщика «Ф-1» питомец – олень Роза. Встречает рождество в ее стаде, пишет на шерсти инициалы свой девушки

Узнайте Боттаса немного ближе.

Пес-модель с инстой на миллионы подписчиков? 7 кошек и лошадь? Целая личная пасека? Казалось, пилоты «Формулы-1» просто не смогут еще сильнее удивить домашним питомцем – но Валттери Боттасу из «Альфа Ромео» удалось.

На Гран-при Японии весь мир узнал: его дома ждет северный олень по имени Роза.

Вообще первое знакомство с оленями у Боттаса состоялось в декабре 2013-го – в деревушке Кильписъярви за Полярным кругом, где у Валттери есть своя усадьба (туда даже продают туры через агенcтво Valtteri Bottas Experience).

Там же Боттас встречал и последнее Рождество – вместе со своей девушкой из Австралии Тиффани Кромуэлл, вместе со стадом оленей, где и держат Розу.

Причем они вдвоем навещают Розу при каждом визите в Финляндию – и непременно запостить об этом в сториз:

«Проверили Розу, пока были в Арктике – она наслаждается лучшей жизнью».

Заинтересовало, что это у нее за краска на шерсти? Это Валттери написал «Т» – для «Т»иффани:

«Наш олень живет лучшей жизнью @tiffanycromwell»

Однажды ей досталось и инициалами Валттери вместе с Тиффани:

Эта традиция вообще зародилась с момента «приема» в семью:

«Добро пожаловать в семью, Роза! Ведь всем нужен питомец-олень, верно?»

Фото: instagram.com/valtteribottas