Мотогонщик едва разминулся с кенгуру на Гран-при Австралии! В повороте на скорости 220 км/ч

Зверю – абсолютно все равно.

Главная мотогоночная серия мира MotoGP не приезжала в Австралию целых два года подряд из-за пандемии, как и «Формула-1» – и мир уже немного подзабыл об аттракционе «увернись от кенгуру», который иногда случается в гонках на Зеленом континенте. В «Ф-1» такое происходит реже из-за городского расположения трека «Альберт-Парк» в части Мельбурна и рекордной посещаемости (почти каждый день на этапе трибуны принимали в районе 100 тысяч человек), а вот MotoGP проводят на автодроме «Филлип-Айленд» одноименного живописного острова. Там живности побольше.

Потому первая же практика подарила гонщику Алешу Эспаргаро пару незабываемых мгновений – он едва-едва не задел валлаби (сумчатое семейства Кенгуровые размером чуть поменьше обычных кенгуру) на скорости под 220 км/ч в одном из поворотов.

На видео еще веселее – особенно негодование испанца в боксах:

И поразительна невозмутимость зверя – он вообще прыгал вокруг трассы значительную часть времени. Кажется, рев топовых байков его совершенно не пугал:

Наверное, тоже соскучился по гонкам.