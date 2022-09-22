Шлем «Ф-1», спасавший гонщика 30 секунд в центре пожара: расплавились только наклейки на визоре, обгорела обшивка, в остальном – цел!

Любой фанат «Формулы-1» до сих пор (и, наверное, навсегда) с замиранием сердца будет вспоминать Гран-при Бахрейна 2020-го – из-за пугающей аварии Ромена Грожана. Развалившийся надвое горящий болид, застрявший в кокпите пилот, машину зажало двумя рельсами безопасности... И чудесное спасение – восстание из огня, как в боевиках.

Вместе с Роменом 30 секунд в пожаре провел и его шлем – причем защитил хозяина от огня и дыма.

Что от него осталось после того жуткого инцидента? Вот он – теперь его гордо выставляет в своем мини-музее компания-производитель Bell:

Только посмотрите на правую сторону защиты: разве можно подумать, что это тот самый шлем? Даже все наклейки на визоре на месте и готовы к гонке.

Кстати, они пострадали больше всего. Вот так выглядит левая сторона:

Кроме визора, из повреждений лишь расплавившийся «спойлер» (не удивительно – он ведь пластиковый), чуть облупившаяся краска и следы копоти – структура самого шлема в полном порядке. И это после столкновения с барьерами с перегрузкой в 53G и 27 секунд в центре пожара!

Единственная деталь, которая могла бы вызвать опасения за здоровье Грожана – внутренности шлема постепенно все же начали разрушаться. Похоже, французу очень вовремя удалось выбраться из огня.

Его шлем же – настоящее доказательство того, что «Формула-1» не зря так упорно сражается за безопасность гонщиков, модифицируя трассы, болиды и экипировку. Заслуженное место в любом музее.

Фото: formula1.com; youtube.com/Live Fast