Гонщика «Ф-1» встречают шампанским из ботинка на американском аналоге «Вечернего Урганта». Его подиумная фишка вышла из-под контроля

Слишком много бесился на подиуме.

Даниэль Риккардо – наверное, самый известный действующий гонщик «Формулы-1» без чемпионских титулов: у него 8 побед в Гран-при, 32 подиума, почти 7 млн подписчиков в инстаграме, контракт на $15 млн в год и роль одного из главных и самых душевных звезд сериала Drive To Surive на Netflix.

Но, кажется, незнакомому с миром «Ф-1» зрителю американских шоу пилот «Макларена» навсегда запомнится как парень, которого сразу же пытаются напоить шампанским из ботинка. Ровно это и случилось, когда Дэн пришел на The Daily Show – аналог «Вечернего Урганта» – перед Гран-при Майами:

Именно так и выглядит мем, вышедший из-под контроля: теперь Риккардо на любых публичных выступлениях или интервью встречают именно так. Вы, конечно, узнали его фирменный «шуи».

Впервые Дэн порадовал публику оригинальным празднованием подиума на Гран-при Германии 2016-го – снял ботинок, налил туда шампанского и немедленно выпил:

«Да это такая австралийская штучка, она называется shoey. Мой друг Джек Миллер недавно выиграл гонку в MotoGP и проделал то же самое. А я в самом начале сезона думал, что если выиграю гонку, то обязательно сделаю «шуи». Пока не выиграл, но второе место тоже весьма неплохой результат».

Дэн добрался до победы в Малайзии – и не только выпил сам, но «угостил» Макса Ферстаппена, Кристиана Хорнера и даже Нико Росберга.

А в Остине напоил Джерарда Батлера – специально прихватил баночку «Ред Булл», чтобы непьющий актер не отвертелся.

С тех пор шуи и превратился в фирменную фишку Риккардо – Дэна вспоминают именно как «улыбаку с шампанским в ботинке». И он постоянно напоминает – например, после победы за «Макларен» на Гран-при Италии в 2021-м:

Напоил Хэмилтона в 2020-м:

Веселье продолжалось и за пределами гоночного трека – например, в августе 2018-го Дэна заметили на вечеринке в Вегасе пьющим шампанское из ботинка на отдыхе.

Даже декантер для своего вина выпустил в форме ботинка!

Кажется, №3 немного перебрал с использованием ботинка в качестве бокала – неудивительно, что мем вышел из-под контроля.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Thompson, Peter Fox, Luca Bruno, Dan Istitene; Instagram/danielricciardo