«Мерседес» – на пике инноваций в «Ф-1»: часть охлаждения убрали под днище. Потому понтоны по бокам такие маленькие

Чемпионы удивляют каждым метром новой машины.

«Мерседес» шокировал новую «Формулу-1» болидом без понтонов по бокам – во время тестов все только и обсуждали, как же у восьмикратных чемпионов получилось так срезать корпус. Обнаружились две инновации: крайне компактный интеркулер, основанный на ракетных технологиях компании-подрядчика НАСА и британского космического агенства, а также пересборка и перераспределение радиаторов и входных отверстий по другим зонам W13.

В итоге вверху оказались радиаторы – «серебряные» вдохновились прошлогодней «Альпин»: основной воздух для питания и охлаждения двигателя внутреннего сгорания собирается в «гребне» моторного отсека прямо над головой пилота.

Оставшаяся же часть элементов (вся электроника) «переехала» в зону между двигателем и коробкой передач. Для охлаждения пришлось провести вот такую трубку под днищем – прямо к ECU (электронному блоку управления). На фото – подключенный для поддержания постоянной температуры вентилятор: обычно их вставляли как раз в боковые отверстия понтонов.

И, кажется, новации «Мерседеса» – только начало: перестановка деталей оказалась очень популярной среди команд. Об этом рассказал технический директор серии Пэт Симондс:

«Вообще один из новых трендов – прекращение упаковки всего-всего именно в боковые понтоны. Люди смотрят на них и думают: «Что там, радиаторы, теплообменники?» Конечно, там больше техники: очень много электроники, например. И теперь многие команды переносят такие вещи в зону моторного отсека [под «гребень» болида]».

Говорят, за охлаждением элементов под днищем также застали «Уильямс» – но пока без шпионских фото в качестве.

Тем не менее, пока минималистичная революционная концепция не особенно помогла «Мерседесу»: она ВНЕЗАПНО добавила больше лобового сопротивления и уменьшила возможности к балансировке машины. Потому W13 пока – третья сила пелотона, но без возможности сражаться с «Феррари» и «Ред Булл» за победы.

Однако с таким уровнем креативности инженерного штаба нет сомнений: восьмикратные чемпионы точно что-то-то придумают. И очень быстро.

Фото: mobile.twitter.com/vivof1; globallookpress.com/HOCH ZWEI; twitter.com/MercedesAMGF1