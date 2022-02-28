Гонщик «Ф-1» ориентируется только на вибрации машины и кочки, а не на деревья и поребрики. Объяснил экс-пилот из России

Важнейший секрет контроля техники.

В 2021-м «Формула-1» запустила тесты классной технической инновации для съемок Гран-при – ракурс как бы глазами пилота благодаря маленькой камере массой 3 грамма, вмонтированной в шлем. Сперва ее обкатывали в практиках для контроля за сигналом и углами обзора, а в финале сезона врубили записи со старта и финиша – зрители заценили, куда же в самые напряженные моменты смотрел Шарль Леклер.

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Да, пилот «Ф-1» на самом деле смотрит не только на дорогу впереди – на самом деле мотает головой как бешеный, проверяет апексы, мониторит зеркала и проводит еще много невидимой по телевизору работы. Короче, действует совсем не как обычный водитель (внезапно, да?)

Ведущий канала WTF1 Мэтт Галахер даже однажды прошел тест на сравнение направления зрения во время пилотирования: после расчета и отслеживания его поля зрения при прохождении поворотов результат сравнили с тестами бывшего гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена из 2014 года.

Например, профессиональный гонщик ищет выход из виража либо проверяет вход в следующий поворот. Звучит логично, но при визуальном отображении начисто взрывает мозг.

«Большинство пилотов годами тренируют периферическое зрение, – объяснил инструктор. – Также им в прохождении многих поворотов помогают исторические знания о треках. Они смотрят прямо вперед только при простом пилотировании на прямых. Такому сразу не научишься, нужно время — гонщики же фактически живут в кокпите со школьной скамьи».

И в процессе они потому ориентируются совсем не на деревья, поребрики или тени, как любят объяснять комментаторы!

Вот что на этот счет написал бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин:

«Бытует мнение, что пилоты опираются на поребрики, заборы, столбы и деревья вокруг трассы.

Представьте: вы едете на скорости 300 км/ч, вам надо сперва заметить ориентир, вы его проезжаете, после этого вы смотрите вперед и только затем вы реагируете на поворот или опасную ситуацию. На такой скорости это очень медленная реакция, которая на трассе никак не поможет.

Как ориентировался я?

У каждой трассы есть рельеф, перепады высот, спуски и подъемы. Каждую неровность трассы, кочки и вибрации пилот чувствует всем телом и хорошо запоминает. Эти ощущения помогают оценивать положение на трассе. Также можно ориентироваться на обороты двигателя: пилоты прекрасно знают где и когда надо переключать передачи. Если сложить все вместе – получится достаточно полная картина трассы.

А деревья или другие отметки вокруг трассы – скорее подтверждение, что я правильно оценил расположение на трассе. Но не первостепенный ориентир. На самом деле, поиск ориентиров – ключевая ошибка: он действительно подсказывает пилоту, но просто напрочь убивает необходимость чувствовать происходящее на трассе, чувствовать скорость и приближение к повороту. Когда есть ориентиры, пилоту незачем работать над развитием своих ощущений.

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Многие знают: чем дальше вы смотрите за рулем – тем лучше. Это действительно так. Большая ошибка начинающих гонщиков и автолюбителей – смотреть себе под нос. Так мы искусственно уменьшаем дистанцию и время, которое у нас будет для анализа ситуации впереди.

На обычной дороге это вопрос безопасности и комфорта, а в автоспорте небольшие отклонения могут привести к потери чувства скорости и чувства приближения к повороту. Условия постоянно меняются. Опираясь только на ориентиры, вы не сможете ехать на абсолютном пределе. Где-то вы перейдете за предел сцепления, где-то останется слишком большой запас. Поэтому ощущение скорости – очень важный параметр, о котором почему-то совсем не говорят».

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