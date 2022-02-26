У ВТБ огромный набор гоночных активов: спонсорство Гран-при России и «КАМАЗа» на «Дакаре», все трассы страны для «Ф-1»

А теперь он под санкциями.

Принадлежащий государству банк ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Все активы банка на их территориях заморожены, объявлено об отключении банка от доступа к международной финансовой системе.

«ВТБ находится в собственности или связан с российским правительством и получал существенную финансовую поддержку от российского правительства», – говорится в заявлении британского правительства, которое осудило действия России.

Все это – на фоне решения президента РФ Владимира Путина о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

ВТБ всегда был одним из главных спонсоров спорта в России («Динамо», сборные по волейболу и спортивной гимнастике, баскетбольная Единая Лига ВТБ, теннисный Кубок Кремля, программа «Спортивная страна»).

В эту спонсорскую линию встроена и поддержка гонок – причем она довольно крупномасштабная. Чуть ли не самая значительная в стране.

К примеру, именно госбанк с 2017-го является титульным спонсором сочинского этапа «Формулы-1» – Гран-при России. А в 2018-м вместо предыдущего промоутера заезда «Центра «Омега» (принадлежавшего Краснодарскому краю) трек и этап отдали новой структуре АНО «Росгонки» – причем в соучредителях оказалась не только Российская автомобильная федерация, но и госбанк. Возглавил структуру Алексей Титов, сын Василия Титова, бывшего первого зампреда ВТБ (ныне – советника его предправления Андрея Костина).

Случился ли финансовый прорыв после смены подотчетности? «Центр «Омега» лишь в 2016-м вышел в плюс на 8,5 млрд рублей. В остальные три года суммарный убыток составил 30,5 млрд рублей. Первый год «Росгонок» не заладился – минус на 343,3 млн рублей. Зато в 2019 и 2020 годах промоутер вышел в плюс: 326,1 и 404,2 млн рублей соответственно.

«Фонтанка» объясняет прогресс двумя факторами: сделкой с ВТБ как титульным спонсором и освобождением от НДС рекламных и других услуг, связанных с проведением этапа «Формулы-1» в России. Сейчас «Росгонки», по данным ФНС, владеют активами на 14,3 млрд рублей, задекларировали выручку в 3 млрд в 2020-м и закрыли тот год чистой прибылью в 404 млн (при возврате налогов на 95 млн).

Но прибыль, по уверению Титова, не идет ни ВТБ, ни другим учредителям – банк получает только плюс к имиджу: «У ВТБ есть маркетинговые права на упоминание их спонсорства. ВТБ ничего не может получить от нашей прибыли, потому что мы некоммерческая организация. Вся прибыль остается внутри «Росгонок» и идет на наше развитие, в том числе на развитие трассы».

Долей в «Сочи Автодроме» дело не ограничилось: в июле 2020-го ВТБ купил часть и в другом топовом российском треке – «Игоре Драйв» под Питером. 15 процентов тогда обошлись в 2,8 млрд рублей – то есть по оценке всего комплекса в 18,7 млрд или $250 млн. Затем банк нарастил присутствие до 45 процентов, а 26 июня 2021-го объявили об официальном переносе Гран-при России именно на «Игору». С 2023-го все гонки должны проходить в Санкт-Петербурге.

По сути, ВТБ входит во все основные активы, связанные с «Ф-1: владеет частями обоих треков и титульным спонсорством этапа.

А еще госбанк с 2005-го финансирует главную гордость русского автоспорта – «КАМАЗ-мастер» (тоже в в рамках общебанковской программы «Спортивная страна»). С тех пор «Синяя армада» выиграла 14 «Дакаров» и превратилась в самую грозную силу класса грузовиков – конкурентов нет и поныне.

Сколько же вкладывается? В начале 2017-го спонсорский пакет ВТБ для «КАМАЗа» равнялся 150 миллионам рублей (около 2,6 млн долларов – в районе четверти годового бюджета команды). «Спонсорские средства идут на создание и совершенствование технической базы, оплату участия в соревнованиях и создание новых спортивных автомобилей. При непосредственной помощи банка был построен спортивный центр команды, позволяющий осуществлять комфортную подготовку людей и техники к соревнованиям. В 2013 году ВТБ выступил официальным спонсором газодизельного грузовика, впервые представленного на ралли «Шелковый путь», – раскрывают назначение партнерских вложений на сайте «КАМАЗ-мастер».

А в 2021-м ВТБ еще сильнее расширил присутствие в автоспорте – пришел на роль титульного спонсора в Российскую дрифт-серию. Момент подобрался максимально правильный: в последние годы русский дрифт стал мировым флагманом. РДС получил промоутерские права на проведение Межконтинентального Кубка под эгидой Международной автомобильной федерации – после побед в нем Георгия Чивчяна в 2018-м и 2019-м (в 2020-м не проводился). В 2021-м первые места вновь заняли представители РДС – Джеймс Дин и Николас Бертанс. И да, серия сманила лучших дрифтеров из предыдущих флагманов – американской «Формулы Дрифт» и японской D1GP.

Также ВТБ поддержал и русский этап WTCR (самой престижной мировой серии по гонкам на кузовных авто туринг-класса). Его проводили на «Сочи Автодроме» – закрывали сезон-2021 и выявляли чемпиона мира.

Выходит, ВТБ собрал уникальный спонсорский портфель из всех основных международных гоночных ивентов в России (только «Шелковый Путь» достался «Газпрому») вместе с поддержкой главной гоночной команды. Что же будет с топовым автоспортом теперь?

Уже есть первые последствия, предположитетельно связанные с санкциям: контракт на проведение Гран-при России приостановлен, и в 2022-м этап в Сочи вряд ли состоится. Пока «Росгонки» настаивают, что шанс еще есть и билеты не аннулируются, но шансов мало: ВТБ вовлечен практически во все связанное с «Формулой-1» в России.

Вероятно, это только начало.

Фото: globallookpress.com/DPPI via www.imago-images.de/www.imago-images.de, Hannes P. Albert/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency