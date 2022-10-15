От редакции: это текст болельщика «Атлетико» и автора телеграм-канала о клубе Яхьи Гасанова.

37-летний Диего Годин завершил карьеру.

«Я хотел уйти вот так – здоровым. Это может удивить, но я уже некоторое время думал об уходе из футбола. Теперь у меня другие приоритеты. Моя семья живет в Уругвае, недавно я стал папой. Хочу отдохнуть и получить удовольствие от других вещей, оставив своей игрой хорошее впечатление», – прощальные слова уругвайца.

Годин неразрывно ассоциируется с «Атлетико», где выступал с 2010 года по 2019-й и сыграл 389 матчей (8-е место в истории клуба). Прощаясь с футболом, Диего вспомнил о главной команде в жизни: «В «Атлетико» я провел лучшие годы. Я стал болельщиком этого клуба, я навсегда связан с ним. У меня остались самые теплые личные и футбольные воспоминания».

Болельщики «Атлетико» могут только благодарить Година в ответ.

Годин – настоящая легенда клуба, лидер, один из главных символов эпохи Чоло Симеоне. Только в 2023-м его рекорд по количеству матчей за «Атлетико» среди иностранцев побил Ян Облак.

Годин был любимчиком Симеоне

Годин попал в «Атлетико» в 2010 году по протекции Диего Форлана, который успешно выступал за мадридский клуб. Сложный старт: Годин периодически проигрывал конкуренцию, мешали травмы, но назначение Симеоне все изменило. При новом тренере Годин стал ключевым центральным защитником, со временем подняв планку до одного из лучших защитников мира.

Симеоне всегда считал Година очень значимым футболистом: «Годин – один из наших важнейших игроков, я никогда его не отпущу. Он вырос как футболист, как лидер и как человек. Он во всем стал лучше. Высоко ценю его и надеюсь, что он еще долго будет с нами».

Еще одна цитата аргентинского тренера, которая характеризует отношение к Годину: «Жаль, мы не можем клонировать таких игроков, как Габи и Годин, потому что они отдают свои жизни за клуб».

Один из самых ярких эпизодов в карьере Година случился в 2014 году. Все болельщики «Атлетико» прекрасно помнят, как огромный уругваец сначала забил «Барселоне» в заключительном туре сезона-2013/2014 и принес долгожданное чемпионство, а спустя 10 дней был близок к тому, чтобы принести победу и в Лиге чемпионов. В те годы «Атлетико» Симеоне проходил первый пик, и их удушающий стиль выматывал и соперников, и самих мадридцев. Концовку сезона держались на волевых – Годин был тем самым лидером, продолжавшим вести команду за собой. Гол в ворота «Барсы» уругваец считает лучшим в карьере.

Ради «Атлетико» Годин не гнался за большим контрактом

Тем же летом Симеоне спрашивали, что он думает о возможном переходе ведущего игрока в «Манчестер Юнайтед» за €20 миллионов, но аргентинец высмеял слух: «Это какая-то ошибка».

В 2015 году за Годином пришел «Манчестер Сити». Интерес был так высок, что «Сити» хотел заплатить «Атлетико» больше, чем €40 миллионов отступных. Для контекста: на тот момент это был бы один из самых дорогих трансферов центральных защитников. Рекорды держали Давид Луис (€49,50 млн) и Рио Фердинанд (€46 млн). А самой дорогой продажей «Атлетико» в истории тогда был переход Фалькао в «Монако» за €43 миллиона. Но «Атлетико» не соблазнился. Чоло собрал всех лидеров и заявил, что он подаст в отставку, если Годин уйдет. Защитник отклонил предложение и остался в «Атлетико».

«В этом году мной правда интересовались некоторые клубы, но я хочу высказаться публично: мне тяжело покинуть команду, учитывая веру тренера, его отзывы обо мне, учитывая поддержку президента клуба и болельщиков, а также мою любовь к «Атлетико».

Да, футбол – это профессия, а ты работаешь, чтобы получать деньги. Но когда у тебя есть чувства к команде, трудно принять решение об уходе только ради того, чтобы заработать немного больше денег. Я уважаю коллег и их различные решения в этом вопросе (тем летом команду покинул Арда Туран, а за год до того ушли Диего Коста и Филипе Луис), но это моя точка зрения. Я надеюсь играть за «Атлетико» еще много лет», – мощное заявление Година.

Годин – воплощение «Атлетико». Боец, против которого очень сложно играть

«Фараон», как его прозвали болельщики, идеально олицетворял «Атлетико». Команду Симеоне не любили, побаивались, она была самым неприятным соперником для любого клуба. Годин воплощал ценности. Против него было невероятно тяжело: он снимал весь верх, за счет длины ног выуживал мяч даже находясь за спиной соперника, не стеснялся очень жестких подкатов и не церемонился ни с кем, даже если это его соотечественники. Настоящий боец.

«Меньше всего люблю играть с «Атлетико». С ними так сложно! Но хуже всего против Година. Всегда рядом, никогда не оставит в покое. Страшно меня достает», – признавался Луис Суарес.

Антуан Гризманн, перешедший в «Атлетико» в 2015 году и быстро сдружившийся с Диего, рассказывал о его лидерских качествах: «Годин – лидер в раздевалке. Ему легко говорить с командой. Я бы тоже так хотел, но не умею. А он всегда находит для каждого нужные слова».

Величие Година часто объяснялось именно действиями без мяча: тонна заблокированных ударов, отборы, перехваты, игра головой. Важно вспомнить, что Диего прекрасно читал игру. Уругваец всегда четко знал, когда стоит выдернуться из линии, и отлично руководил всей четверкой защитников, регулируя ее перемещения. Классный выбор позиции в каждом эпизоде позволял ему оказаться на шаг впереди атакующего игрока. Это помогало Годину спокойно копить выносы из штрафной. Достаточно вспомнить матчи с «Барселоной» и «Баварией» в Лиге чемпионов-2015/2016. Или игру с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги Европы. После матча Арсен Венгер тогда сказал, что Годин спас «Атлетико» от пяти-шести пропущенных голов.

«Я выложусь на 100 процентов и всегда буду играть, будто бы это игра всей моей жизни. Это одна из моих главных особенностей как игрока», – так Годин характеризовал свой стиль.

Бойцовский дух Година проявлялся именно в спортивной стойкости, а не в стычках. В феврале 2018 года вратарь «Валенсии» Нето, играя на выходе, выбил защитнику «Атлетико» несколько зубов. Тот ушел с поля с окровавленным ртом, перенес операцию на челюсти, а уже через десять дней вернулся в состав.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2018 года, случился еще один показательный эпизод. В игре с «Атлетиком» Годин к 60-й минуте надорвал заднюю поверхность бедра, но замен к тому времени уже не осталось, а «Атлетико» проигрывал. Тогда Диего отправился играть столба в нападении и там, прихрамывая, периодически умудрялся даже прессинговать. В компенсированное время Годин заработал штрафной, а после розыгрыша стандарта сам же забил и принес «Атлетико» победу – 3:2. Это был единственный матч Година в том месяце – болельщики «Атлетико» все равно выбрали Година лучшим игроком ноября.

Взаимная любовь Година с болельщиками – отдельная история. Фанаты прислушивались к каждому слову Диего, будто капитаном он был не только для игроков, но и для них. В 2018 году «Атлетико» выиграл Лигу Европы, спустя несколько дней играл с «Эйбаром» в чемпионате, и болельщики освистывали Гризманна, который, по слухам, собирался в «Барселону». Годин поднялся со скамейки запасных (получил отдых), побежал к фанатской трибуне и поговорил с болельщиками. Уже через секунды гул и свист на стадионе сменились овациями в адрес Гризманна.

«Атлетико» попрощался с Годином, когда защитник начал сдавать. Здорово, что никаких обид не осталось

Сезон-2017/18 получился пиковым для Година. Уругваец даже добрался до топ-30 номинантов на «Золотой мяч», что было сложно представить раньше. Летом 2018 года за ним пришел «Манчестер Юнайтед», но получил отказ. Несмотря на неопределенность с новым контрактом, а старый истекал через год, Годин решил остаться. К сожалению, начал сильно сдавать и стал чаще травмироваться.

В итоге Диего не договорился о новом соглашении. Проблема была в сроках: «Атлетико» принципиально не дает игрокам старше 32 лет контракты больше, чем на год. Уругваец хотел продление минимум на два года.

Чоло Симеоне объяснял: «Я вспоминаю Година и его поколение. Сегодня я бы проиграл, выйдя играть в тот же футбол, что и в начале своего пути в «Атлетико». Все стало намного быстрее и я, как тренер, должен тоже расти и обновлять методы».

Чоло осознанно запустил перестройку. С Годином тогда ушли Хуанфран и Филипе Луис. Троица уже не могла держать высочайший уровень на протяжении всего сезона, клуб принял тяжелое решение о расставании.

Впрочем, Годин не обиделся на Симеоне. Они по-прежнему общаются, уругваец не перестает отмечать роль, которую сыграл Чоло в его карьере, и признается, что если когда-нибудь станет тренером, то возьмет многое именно от Симеоне.

Последний год Годин провел в «Велес Сарсфилде» – Симеоне был первым, кто поздравил с переходом в аргентинский клуб: «Первое сообщение, которое я получил, приземлившись в Аргентине, было от Симеоне. Он счастлив, что я буду играть в его стране, и особенно счастлив за то, что я играю в «Велесе», где он делал первые футбольные шаги».

Бонусная история про отношения Симеоне и Година: «Чоло всегда говорил мне: «Если у нас ничейный счет, и мы не можем выиграть, то держись у своих ворот, потому что мы не должны проиграть. Однажды в игре со «Спортингом» я пошел вперед, отобрал мяч, и Гризманн забил. Я побежал прямо к Чоло: «Смотри, трус, я пошел вперед. Учти это. Он засмеялся, и был счастливее всех нас в тот момент. Но да, ему не нравилось, когда я покидал свою зону».

Годин не забывает и про «Атлетико». Комментирует успехи, оценивает результаты и остается любимцем болельщиков. Неудивительно, учитывая, что у «Фараона» проскальзывают такие цитаты: «Как болельщик «Атлетико», вы не хотите, чтобы «Реал» вообще когда-либо побеждал. Вы хотите, чтобы они всегда проигрывали».

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В начале 2022 года появились слухи про возможное возвращение Година. Он тогда стал свободным агентом после ухода из «Кальяри». Конечно, подавляющая часть болельщиков хотела возвращения экс-капитана хотя бы ради символизма, но не срослось. Несмотря на то, что Година уже давно нет в команде, он оставил достойную замену в лице Хосе Хименеса. В свое время тот перешел в «Атлетико» в юном возрасте и потихоньку учился под крылом у более опытного соотечественника. Всего за пару лет Хосема дорос до полноценного напарника Година по центру обороны в «Атлетико» и сборной Уругвая. После ухода Диего Хименес стал одним из капитанов команды.

«Я бесконечно благодарен ему за то, что он сделал для нашей страны и чему научил меня. Я могу с гордостью сказать, что мне выпала честь разделить с ним тысячу сражений», – красиво говорил Хименес после того, как Годин объявил о завершении карьеры.

И для фанатов, и для меня лично Годин остается одним из самых любимых игроков «Атлетико». Любые огрехи он сполна компенсировал самоотдачей. Это тот случай, когда даже через экран чувствуешь, что футболист играет с большим желанием, выходит биться.

Фото: Gettyimages.ru/David S. Bustamante/Soccrates, Daniel Jayo, Denis Doyle, Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno, Catherine Ivill, Lars Baron