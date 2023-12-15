Редкий нюанс в правилах отменил важный гол «Ренна» на 90+10. Все из-за перекладины

Стоило первого места в группе.

«Ренн» и «Вильярреал» выдали самый веселый матч последнего тура Лиги Европы: забили пять голов на двоих, испанцы увезли победу со счетом 3:2.

Но им повезло: у «Ренна» отменили гол на 10-й добавленной минуте из-за редчайшего нарушения правил.

Проверяем, заметите ли вы фол

Энцо Ле Фе исполняет штрафной и бьет по воротам. Попадает в перекладину.

После этого мяч вылетает из штрафной. Защитники «Вильярреала» пытались выбить, но не дотянулись. Мяч вернулся к Ле Фе, он продолжил игру передачей.

Мяч ушел на фланг. Подача в штрафную, серия рикошетов, удар Ассиньона – гол!

Офсайд? Игра рукой? Кто-то толкался? Нет, проблема в том, что Энцо Ле Фе коснулся мяча после удара в перекладину.

Правило: исполнитель штрафного не может делать два касания подряд – перекладина ничего не обнуляет

А теперь идем на сайт IFAB. В правиле №13, посвященном штрафным ударам, есть такой пункт:

«Если игрок, исполнивший штрафной удар, бьет по мячу второй раз до того, как кто-то другой из футболистов коснулся мяча, то соперник получает право на свободный удар».

Там же есть разъяснение спорных ситуаций, где отдельно проговаривается правильное решение судьи. «Игрок исполняет штрафной, а потом касается мяча второй раз – до того, как мяч коснулся кого-то еще. Правильное решение – свободный удар в пользу соперника».

Да, про перекладину ничего не говорится, но каркас ворот не считается игроком. Точно так же исполнителю пенальти нельзя добивать мяч в сетку, если он попал в штангу, не коснувшись вратаря.

Судя по жестам, судья объяснил ситуацию игрокам «Ренна» и «Вильярреала». Но для телезрителей вывели титр, в котором говорилось, что гол отменили из-за офсайда.

Это вызвало непонимание у болельщиков, но судья и ВАР разобрались строго по правилам.

И да, это стоило «Ренну» место в 1/8 финала Лиги Европы. В случае ничьей он бы занял первое место в группе, но в итоге упал на второе.

Фото: AFP/DAMIEN MEYER