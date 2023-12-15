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Редкий нюанс в правилах отменил важный гол «Ренна» на 90+10. Все из-за перекладины

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Стоило первого места в группе.

«Ренн» и «Вильярреал» выдали самый веселый матч последнего тура Лиги Европы: забили пять голов на двоих, испанцы увезли победу со счетом 3:2.

Но им повезло: у «Ренна» отменили гол на 10-й добавленной минуте из-за редчайшего нарушения правил.

Проверяем, заметите ли вы фол

Энцо Ле Фе исполняет штрафной и бьет по воротам. Попадает в перекладину.

После этого мяч вылетает из штрафной. Защитники «Вильярреала» пытались выбить, но не дотянулись. Мяч вернулся к Ле Фе, он продолжил игру передачей.

Мяч ушел на фланг. Подача в штрафную, серия рикошетов, удар Ассиньона – гол!

Офсайд? Игра рукой? Кто-то толкался? Нет, проблема в том, что Энцо Ле Фе коснулся мяча после удара в перекладину.

Правило: исполнитель штрафного не может делать два касания подряд – перекладина ничего не обнуляет

А теперь идем на сайт IFAB. В правиле №13, посвященном штрафным ударам, есть такой пункт:

«Если игрок, исполнивший штрафной удар, бьет по мячу второй раз до того, как кто-то другой из футболистов коснулся мяча, то соперник получает право на свободный удар».

Там же есть разъяснение спорных ситуаций, где отдельно проговаривается правильное решение судьи. «Игрок исполняет штрафной, а потом касается мяча второй раз – до того, как мяч коснулся кого-то еще. Правильное решение – свободный удар в пользу соперника».

Да, про перекладину ничего не говорится, но каркас ворот не считается игроком. Точно так же исполнителю пенальти нельзя добивать мяч в сетку, если он попал в штангу, не коснувшись вратаря.

Судя по жестам, судья объяснил ситуацию игрокам «Ренна» и «Вильярреала». Но для телезрителей вывели титр, в котором говорилось, что гол отменили из-за офсайда.

Это вызвало непонимание у болельщиков, но судья и ВАР разобрались строго по правилам.

И да, это стоило «Ренну» место в 1/8 финала Лиги Европы. В случае ничьей он бы занял первое место в группе, но в итоге упал на второе.

Ренн Франция – Вильярреал Испания 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
14 декабря, 20.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 36, пенальти Жерар Морено, 1:1 – 37 Ассиньон, 1:2 – 62 Ахомаш, 2:2 – 79 Блас, 2:3 – 80 Парехо.
РеннМанданда, Ассиньон, Ву, Теате, Белосьян (Трюффер, 69), Нагида (Сала, 69), Матич, Бурижо (Блас, 55), Ле Фе, Терье (Калимуэндо, 84), Йылдырым (Гуири, 69).
ВильярреалРейна, Фойт (Терратс, 48), Альбиоль, Габбия, Альтимира, Алекс Баэна, Капу (Куэнка, 85), Парехо, Ахомаш (Коклен, 73), Жерар Морено (Бреретон, 86), Серлот (Моралес, 73).
Предупреждения:
Ву (9), Альбиоль (18), Бурижо (23), Белосьян (33), Жерар Морено (36), Манданда (45), Парехо (90).

Фото: AFP/DAMIEN MEYER

11 комментариев
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конечно знаем, поэтому пеналь нельзя добивать после штанги перекладины, частая ситуация
+11
0
+11
Ответ шатанледс 12
Я спрашивал зачем это правило вообще нужно? Особенно для штрафных
Чтобы игрок не мог разыграть мяч со стандарта сам с собой.
+8
0
+8
Ответ Игорь Борунов
Чтобы игрок не мог разыграть мяч со стандарта сам с собой.
Логично. Но тогда можно было бы поправку к правилу сделать что каркас ворот касание "обнуляет"
+5
0
+5
ВАР вмешался, то есть судья сам ошибся и не заметил. Он должен был сразу остановить игру после повторного касания, для него это серьезная ошибка. Недавно в чемпионате России был такой случай, тоже после штрафного, только там гола не было. Кажется, у Динамо? Не уверен. Судья увидел правильно и остановил.
+4
0
+4
Ответ Игорь Борунов
В тексте же объясняется. Человек, исполняющий стандартное положение, не имеет права два раза касаться мяча.
Я спрашивал зачем это правило вообще нужно? Особенно для штрафных
+4
0
+4
Ответ шатанледс 12
Я спрашивал зачем это правило вообще нужно? Особенно для штрафных
С точки зрения правил это ничем не отличается от ситуации, если бы он коснулся мяча и тут же еще раз по нему ударил. Неважно, что мяч долетел до перекладины и вернулся к нему. Перекладина - часть поля, не участник игры. Пока никто больше мяч не трогал, он не имеет права его трогать. Просто двойное касание при вводе мяча в игру запрещено, остальное -- следствие из этого.
+5
-1
+4
Я уж думал, что судьи опять что-то накосячили, анн нет, наоборот, грамотно разобрались
+3
0
+3
А в чём смысл данного ограничения?
+2
0
+2
Ответ шатанледс 12
А в чём смысл данного ограничения?
В тексте же объясняется. Человек, исполняющий стандартное положение, не имеет права два раза касаться мяча.
+2
0
+2
Ответ Игорь Борунов
В тексте же объясняется. Человек, исполняющий стандартное положение, не имеет права два раза касаться мяча.
Так, а смысл-то в чем? Ситуация наиредчайшая. При пенальти, ну может быть. Но при штрафном, ну очень под большим вопросом.
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