Клюйверт забил во всех топ-5 лигах – за пять сезонов. Всего третий в истории

Джастин Клюйверт

Историческое событие из вроде бы незаметного матча «Шеффилда» с «Борнмутом»: Джастин Клюйверт забил первый мяч в Премьер-лиге. И стал третьим футболистом с голами в каждом из пяти главных европейских чемпионатов.

Клюйверт-cын до этого забивал в Серии А, Лиге 1, Бундеслиге и Ла Лиге. Теперь есть галочка и в АПЛ.

Самое главное – уложился в пять сезонов (шесть, если считать с момента первого матча в лиге из топ-5).

Джастин – воспитанник «Аякса». Считался одним из самых талантливых игроков поколения в Нидерландах, но к 24 годам надежды не особенно оправдал. Во многом из-за этого Клюйверт так часто меняет клубы – пока нигде не стал ключевым. Ищет свою команду.

Побочный эффект такого перебора – редкая коллекция голов.

Кто еще забивал во всех топ-лигах?

⚽️ Флорин Рэдучою – румынский нападающий первым справился с таким квестом. Начал еще в 90-х в Серии А за «Бари», «Верону», «Брешию» и «Милан». Потом были «Эспаньол», «Вест Хэм», «Штутгарт» и «Монако» уже в 2000-м.

⚽️ Стеван Йоветич повторил только в 2021-м. В его списке «Фиорентина», «Ман Сити», «Интер», «Севилья», «Монако» и «Герта». Забавно, но в XXI веке долго не было футболиста, который бы повторил достижение румына Рэдучою.

Кстати, отец Джастина – Патрик Клюйверт – тоже был близок к достижению. Он забивал в Серии А за «Милан» (шесть голов), потом была Ла Лига и «Барселона» (90 мячей), Премьер-лига и «Ньюкасл» (шесть), а также французский «Лилль» (четыре). Не доехал Патрик только до Германии.

Получается, в этом плане сын превзошел отца. Осталось выиграть Лигу чемпионов и забить больше 10 голов хотя бы в одной из топ-лиг.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; East News/JACQUES MUNCH / AFP; IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media/Global Look Press