Клюйверт забил во всех топ-5 лигах – за пять сезонов. Всего третий в истории
Джастин Клюйверт
Историческое событие из вроде бы незаметного матча «Шеффилда» с «Борнмутом»: Джастин Клюйверт забил первый мяч в Премьер-лиге. И стал третьим футболистом с голами в каждом из пяти главных европейских чемпионатов.
Клюйверт-cын до этого забивал в Серии А, Лиге 1, Бундеслиге и Ла Лиге. Теперь есть галочка и в АПЛ.
Самое главное – уложился в пять сезонов (шесть, если считать с момента первого матча в лиге из топ-5).
Джастин – воспитанник «Аякса». Считался одним из самых талантливых игроков поколения в Нидерландах, но к 24 годам надежды не особенно оправдал. Во многом из-за этого Клюйверт так часто меняет клубы – пока нигде не стал ключевым. Ищет свою команду.
Побочный эффект такого перебора – редкая коллекция голов.
Кто еще забивал во всех топ-лигах?
⚽️ Флорин Рэдучою – румынский нападающий первым справился с таким квестом. Начал еще в 90-х в Серии А за «Бари», «Верону», «Брешию» и «Милан». Потом были «Эспаньол», «Вест Хэм», «Штутгарт» и «Монако» уже в 2000-м.
⚽️ Стеван Йоветич повторил только в 2021-м. В его списке «Фиорентина», «Ман Сити», «Интер», «Севилья», «Монако» и «Герта». Забавно, но в XXI веке долго не было футболиста, который бы повторил достижение румына Рэдучою.
Кстати, отец Джастина – Патрик Клюйверт – тоже был близок к достижению. Он забивал в Серии А за «Милан» (шесть голов), потом была Ла Лига и «Барселона» (90 мячей), Премьер-лига и «Ньюкасл» (шесть), а также французский «Лилль» (четыре). Не доехал Патрик только до Германии.
Получается, в этом плане сын превзошел отца. Осталось выиграть Лигу чемпионов и забить больше 10 голов хотя бы в одной из топ-лиг.
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; East News/JACQUES MUNCH / AFP; IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media/Global Look Press
Он точно не футболист уровня "Легенда легенд, лучший в десятилетии". Крутой, форвард, вундеркинд из Аякса Ван Гала, оставил след в истории Барселоны, оставил след в истории сборной.
Хотя, всего 24, время-то еще есть, чтобы где-нибудь закрепиться. Рано или поздно найдет место.
Был он далеко не лучший форвардом поколения, например Ван Нистелрой его просто за пояс затыкает на клубном уровне и где-то рядом на уровне сборной.
Вот Макай точно недооценённый, в том числе из-за Клюйверта, хотя путь Роя был более тернистый, он осилил взять чемп Испании с Депортиво, притом в тоже самое время, когда Клюйверт играл за Барсу. Только Макай потом ещё и кубок взял, чего у Клюйверта нет.
Плюс Макай до сих пор держит самый быстрый гол в ЛЧ - забил через 10 секунд Реалу.