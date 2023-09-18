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Клюйверт забил во всех топ-5 лигах – за пять сезонов. Всего третий в истории

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Джастин Клюйверт

Историческое событие из вроде бы незаметного матча «Шеффилда» с «Борнмутом»: Джастин Клюйверт забил первый мяч в Премьер-лиге. И стал третьим футболистом с голами в каждом из пяти главных европейских чемпионатов.

Клюйверт-cын до этого забивал в Серии А, Лиге 1, Бундеслиге и Ла Лиге. Теперь есть галочка и в АПЛ. 

Самое главное – уложился в пять сезонов (шесть, если считать с момента первого матча в лиге из топ-5).

Джастин – воспитанник «Аякса». Считался одним из самых талантливых игроков поколения в Нидерландах, но к 24 годам надежды не особенно оправдал. Во многом из-за этого Клюйверт так часто меняет клубы – пока нигде не стал ключевым. Ищет свою команду.

Побочный эффект такого перебора – редкая коллекция голов.

Кто еще забивал во всех топ-лигах?

⚽️ Флорин Рэдучою – румынский нападающий первым справился с таким квестом. Начал еще в 90-х в Серии А за «Бари», «Верону», «Брешию» и «Милан». Потом были «Эспаньол», «Вест Хэм», «Штутгарт» и «Монако» уже в 2000-м.

⚽️ Стеван Йоветич повторил только в 2021-м. В его списке «Фиорентина», «Ман Сити», «Интер», «Севилья», «Монако» и «Герта». Забавно, но в XXI веке долго не было футболиста, который бы повторил достижение румына Рэдучою.   

Кстати, отец Джастина – Патрик Клюйверт – тоже был близок к достижению. Он забивал в Серии А за «Милан» (шесть голов), потом была Ла Лига и «Барселона» (90 мячей), Премьер-лига и «Ньюкасл» (шесть), а также французский «Лилль» (четыре). Не доехал Патрик только до Германии.

Получается, в этом плане сын превзошел отца. Осталось выиграть Лигу чемпионов и забить больше 10 голов хотя бы в одной из топ-лиг.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; East News/JACQUES MUNCH / AFP; IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media/Global Look Press

42 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Romano1985
Батя у него оооочень сильно недооценен был …
А куда Патрика ещё больше оценивать?

Он точно не футболист уровня "Легенда легенд, лучший в десятилетии". Крутой, форвард, вундеркинд из Аякса Ван Гала, оставил след в истории Барселоны, оставил след в истории сборной.
+29
0
+29
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Фарид Харисов
Ну прикольное достижение. Но то что ему 24 годика, а он всё шатается из чемпионата в чемпионат и не может найти себе место, где будет нужен и постоянно развиваться — беда.
+24
-2
+22
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a2wai
К сожалению для Джастина это может стать его единственным достижением, в котором он превзошел отца.

Хотя, всего 24, время-то еще есть, чтобы где-нибудь закрепиться. Рано или поздно найдет место.
+15
-3
+12
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МТБ
Ответ Romano1985
Батя у него оооочень сильно недооценен был …
Кем? По мне он был нормально оценён. В Аяксе выстрелил, Милане в общем провалился, в барсе нормально попылил, хоть и не феерил. В сборной тоже неплохо получилось.
Был он далеко не лучший форвардом поколения, например Ван Нистелрой его просто за пояс затыкает на клубном уровне и где-то рядом на уровне сборной.

Вот Макай точно недооценённый, в том числе из-за Клюйверта, хотя путь Роя был более тернистый, он осилил взять чемп Испании с Депортиво, притом в тоже самое время, когда Клюйверт играл за Барсу. Только Макай потом ещё и кубок взял, чего у Клюйверта нет.
Плюс Макай до сих пор держит самый быстрый гол в ЛЧ - забил через 10 секунд Реалу.
+11
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+11
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Александр Никитин
из этих троих Радочую самый серьезный футболист. хорошая у румын баннда была. Хаджи Радочую Попеску Петреску, отправили Аргентину домой в 94
+8
0
+8
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eftomolgy
Ответ Don Merzavez
Это у нас ему ВСЕГО 24. В эвропах ему УЖЕ 24.
Почему? В Серии А жизнь в 30 только начинается
+11
-3
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Ну до отца то ему не просто далеко, а недостижимо далеко. Давайте будем честными )
+6
0
+6
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eftomolgy
Такого игрока как Рэдучоу вспомнили. Помню, он играл во времена Лэкэтуша, Хаджи, Думитреску, Попеску, Петреску, Лупеску - золотого румынского поколения 90-х. Наверное то была сильнейшая сборная Румынии в истории
+6
0
+6
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Don Merzavez
Ответ Александр Никитин
из этих троих Радочую самый серьезный футболист. хорошая у румын баннда была. Хаджи Радочую Попеску Петреску, отправили Аргентину домой в 94
Тогда и у болгар команда была - ого-го! Стоичков, балаков, костадинов. А также хитроумный плешивый Лечков и достойный продолжатель традиций Балтачи, Джентиле и Сулаквелидзе - покойный ныне Трифон
+4
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Тюменец
Не удивлюсь, если он добавит в свою коллекцию еще несколько забитых мячей в чемпионате Португалии, Бельгии, Швейцарии, Австрии и Саудовской Аравии, затем став легендой условного «Рубина»…
+4
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Denis Akhmarov
Ответ Ilya Sveshnikov
Забавно, что Лига 1 уже давненько не в топ-5, но этого будто не замечают)
давненько, это с этого сезона? Мы же опираемся на рейтинг уефа, или у вас другие критерии в определении топ5 ?
+3
0
+3
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SAS0001
У Златана 4 Топ-чемпионата (без Германии), у Клинсманна тоже 4 (без Испании). Но в отличии от Джастина, они играли в топ клубах
+3
0
+3
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MVL
Ответ МТБ
Кем? По мне он был нормально оценён. В Аяксе выстрелил, Милане в общем провалился, в барсе нормально попылил, хоть и не феерил. В сборной тоже неплохо получилось. Был он далеко не лучший форвардом поколения, например Ван Нистелрой его просто за пояс затыкает на клубном уровне и где-то рядом на уровне сборной. Вот Макай точно недооценённый, в том числе из-за Клюйверта, хотя путь Роя был более тернистый, он осилил взять чемп Испании с Депортиво, притом в тоже самое время, когда Клюйверт играл за Барсу. Только Макай потом ещё и кубок взял, чего у Клюйверта нет. Плюс Макай до сих пор держит самый быстрый гол в ЛЧ - забил через 10 секунд Реалу.
По мне кто очень рано начинает, лет в 17-18, ранои заканчивают. Например Фабрегас и Рауль, Исключения-Роналду и Дель Пьеро, скажем. в 30 лет Клюйверт уже никакой был.
+2
0
+2
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Алексей Иваненко
Ответ Oleg Nikolaev
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Господи,какую ахинею тут люди несут))).Лига 1,это настолько убогий чемпионат,что парижский нефтепроект,с миллиардными вливаниями просто ничего не может в Европе из года в год,про остальные дворовые команды я вообще молчу,там никакого просвета,чтобы хоть одна французкая команда взяла самый убогий еврокубок).в тот же псж,футболисты переходя в основном,чтобы доить этот нефтепроект,я представляю сколько они насыпали денег Месси,Неймару,сейчас Мбаппе их просто выдаивает)).там можно было бы наверное какое-то небольшое государство содержать)).
+7
-5
+2
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andyon
Похоже именно ради этого рекорда парень каждый год и менял чемпионат)
+2
0
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KingOfTheDivan
Тут еще момент, что не всегда эти лиги составляли топ-5, как, например, сейчас, ведь пятые Нидерланды (что в целом никак не влияет на достижение Клюйверта). Так что может и какой-нибудь Йон Даль Томассон технически в топ-5 забивал (у него как раз есть Эредивизи, но нет лиги 1).
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Denis Akhmarov
Ответ МТБ
Тут такое дело... В данный момент Франция не входит в ТОП-5 лиг. Она шестая. В ТОП-5 входят Нидерланды. Так что тут надо уточнять, что он забивал в ТОП-5 лиг на момент, когда они входили в ТОП 5. Потому что он забивал, как бы и в Нидерландах, которые на тот момент не входили в ТОП-5, но входят сейчас.
получается он забивал в лигах которые сейчас топ6
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Юс Крим
Помню на него и Ундера такие надежды были в Роме ,а в итоге оба скатились )
+1
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Siz170Ter
Ответ Фарид Харисов
Ну прикольное достижение. Но то что ему 24 годика, а он всё шатается из чемпионата в чемпионат и не может найти себе место, где будет нужен и постоянно развиваться — беда.
пока молодой надо всё попробовать))
+1
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MVL
Ответ Ded Delvin
Сейчас в целом тенденция, что даже игроки нападения на топ уровне способны доиграть до 33-34, сейчас игроки лучше сдедят за питанием и восстановлением после тренеровок и травм, ну и медицина продвинулась, а вот лет 20 лет назад как будто и правда казалось, что те кто рано выстрелил начинали сдавать уже после 27-28, а до 33-34 лет дотягивали как правило или те кто позже выстрелил или единицы, которые имели предрасположенность к спортивному долголетию.
Есть ребята, которых эта тенденция не коснулась, Азар, Швайнштайгер, Тьяго уже сейчас уже может заканчивать.
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Михаил Хромаков
Ответ MVL
По мне кто очень рано начинает, лет в 17-18, ранои заканчивают. Например Фабрегас и Рауль, Исключения-Роналду и Дель Пьеро, скажем. в 30 лет Клюйверт уже никакой был.
они с ван Нистелроем в один день родились, а казалось что игроки разных поколений
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Ded Delvin
Ответ MVL
По мне кто очень рано начинает, лет в 17-18, ранои заканчивают. Например Фабрегас и Рауль, Исключения-Роналду и Дель Пьеро, скажем. в 30 лет Клюйверт уже никакой был.
Сейчас в целом тенденция, что даже игроки нападения на топ уровне способны доиграть до 33-34, сейчас игроки лучше сдедят за питанием и восстановлением после тренеровок и травм, ну и медицина продвинулась, а вот лет 20 лет назад как будто и правда казалось, что те кто рано выстрелил начинали сдавать уже после 27-28, а до 33-34 лет дотягивали как правило или те кто позже выстрелил или единицы, которые имели предрасположенность к спортивному долголетию.
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Don Merzavez
Ответ a2wai
К сожалению для Джастина это может стать его единственным достижением, в котором он превзошел отца. Хотя, всего 24, время-то еще есть, чтобы где-нибудь закрепиться. Рано или поздно найдет место.
Это у нас ему ВСЕГО 24. В эвропах ему УЖЕ 24.
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Замкнул в пустые
Похож то как на папку
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spartakgorky
Ответ eftomolgy
Почему? В Серии А жизнь в 30 только начинается
Ну смысл не в долголетии, а в уровне игрока. Да сейчас везде, не только в Италии 30 лет не порог старости, как раньше. Но если ты сейчас в 24 толком из себя ничего не представляешь, то вряд ли в 30 будешь на золотой мяч претендовать. Будешь играть "+/-" (но скорее "-")на таком же уровне только дольше.
+1
-1
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Слончик
Джастина Клювейрта по молодости распиарили как мегазвезду, несмотря на скромную по голландским меркам статистику голов, и быстренько продали в Рому. На этом большая карьера и закончилась.
+1
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LattieXRK
а разве кркич этого не делал?
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Юс Крим
Ответ Oleg Nikolaev
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣
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eftomolgy
Ответ Ilya Sveshnikov
Забавно, что Лига 1 уже давненько не в топ-5, но этого будто не замечают)
А когда Лига 1 была в топ? Ни одного великого дерби. Из заметных противостояний только ПСЖ-Марсель и с натяжкой Лион-Сент-Этьен. Да и еврокубки французские клубы выиграли всего дважды(2!). Марсель в 1993 и ПСЖ в 1996. Даже голландцы с португальцами здесь обошли Лигу 1
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Ilya Sveshnikov
Ответ Denis Akhmarov
давненько, это с этого сезона? Мы же опираемся на рейтинг уефа, или у вас другие критерии в определении топ5 ?
Если не ошибаюсь, то с конца прошлого. Да и по сравнению с теми же голландцами, они потеряют более «жирный» сезон. Уже кажется разумнее говорить про топ-4.
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Gio Vasadze
Ответ Ilya Sveshnikov
Забавно, что Лига 1 уже давненько не в топ-5, но этого будто не замечают)
а кто 5й?
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romanisti89
Ответ Oleg Nikolaev
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и не слова про то, что лига 1 теперь тоже играет с 18 командами... вот это махинации
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Ilya Sveshnikov
Ответ Gio Vasadze
а кто 5й?
Голландия
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garethbale
Да он уже проф футболист, играет в топ-лигах. На подсосе у бати не сидит, делом любимым занят, зарабатывает. Много детей известных футболистов достижения отцов превзошли?
+1
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rigobersong
Статистика на уровне Антони за 100 млн, странно что нигде надолго не задерживаеться, вполне добротный футболист для средних клубов:)
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